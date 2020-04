Trockenheit und Preisverfall machen den Rapsbauern zu schaffen

Die Rapsfelder in Oberfranken stehen in diesen Tagen zwar in voller Blüte, zufrieden sind die Rapsbauer trotzdem nicht. In einer Pressekonferenz des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Altenreuth im Landkreis Kulmbach klagten die Erzeuger vor allem über die anhaltende Trockenheit.

Bereits seit zwei Jahren – und auch in diesem Jahr – hat es zu wenig geregnet. Die Pflanzen können dadurch kaum Nährstoffe aus dem Dünger aufnehmen. Ein Fachmann sieht das den Pflanzen auch an: Geht es dem Raps gut, wächst er höher und verzweigt sich stärker als es derzeit auf den Feldern zu sehen ist.

Anbauflächen von Raps haben sich halbiert

Wegen der Trockenheit setzen immer weniger Betriebe in Oberfranken auf den Anbau der Fruchtpflanze. In den vergangenen Jahren sei die Anbaufläche von Raps um mehr als die Hälfte zurückgegangen, sagte Wilfried Löwinger vom BBV beim Besuch eines seiner Rapsfelder in Altenreuth. Oberfrankenweit sind es derzeit noch 10.000 Hektar.

Das Preisniveau ist ein weiterer Grund, der den Rapsanbau so unattraktiv gemacht hat. Denn aus Rapssamen wird nicht nur hochwertiges Eiweiß als Futtermittel für Rinder und Schweine gewonnen, sondern in erster Linie Öl. Der Preis für Rapsöl, das zu Biodiesel weiterverarbeitet wird, ist allerdings eng mit dem Mineralölpreis verknüpft. Der befindet sich aber noch immer im Sinkflug.

Düngeverordnung schränkt Anbau ein

Was den Rapsbauern zusätzliche Sorgen bereitet, ist eine neue Düngeverordnung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Der Bundesrat hat ihr vor rund einem Monat zugestimmt. Sie soll die Nutzung von Unkrautbekämpfungsmitteln und Pestiziden in gewissen Gebieten stark einschränken. Wann die Bundesregierung diese Verordnung umsetzt, ist noch unklar.