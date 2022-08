Niedrigwasser: Lage verschärft sich in Bayern

In Bayern ist es zu heiß, zu trocken. Alle Regierungsbezirke sind betroffen: ob Franken, die Oberpfalz, Niederbayern, Schwaben oder Oberbayern. So fielen seit Anfang August in Nordbayern im Mittel nur vier Millimeter Niederschlag. In Südbayern waren es 14 Millimeter. Das sei viel zu wenig, sagt Natalie Stahl-van-Rooijen vom Landesamt für Umwelt in Augsburg. Die Lage sei sehr ernst.

Hier gibt es den aktuellen Niedrigwasser-Lagebericht von Bayern vom Landesamt für Umwelt: https://www.nid.bayern.de/lage

Flüsse trocknen aus

Die Pegelstände an vielen Flüssen sind in der vergangenen Woche erneut weiter abgesunken. Es fehlt der Regen. Dadurch hat sich die ausgeprägte Niedrigwassersituation weiter verschärft. Bayernweit werden seit mehreren Wochen an den gewässerkundlichen Pegeln überwiegend niedrige bis sehr niedrige Abflüsse beobachtet, teilt das Landesamt für Umwelt in Augsburg mit. Problematisch sei die Lage nördlich des Alpenvorlandes. Ein paar kleinere Gewässern in den besonders betroffenen Gebieten führen kein Wasser mehr, und die Zahl der Abschnitte an kleinen Fließgewässern, die austrocknen, nehmt zu.

Seen: Pegelstände weiter gesunken

Wegen geringer Zuflüsse und durch die hohe Verdunstung haben auch viele Seen wenig Wasser. An den größeren Seen im Süden Bayerns werden vielfach weiterhin niedrige bis sehr niedrige Wasserstände beobachtet.

Bodensee: historisch niedriger Wasserstand

Die Trockenheit führt auch am Bodensee zu einem historisch niedrigen Wasserstand. Mit einer Länge von 63 Kilometern ist der Bodensee der drittgrößte Binnensee Mitteleuropas. Derzeit liegt der Pegel in Konstanz bei 3,11 Meter. Das ist der drittniedrigste Pegel im August seit dem Jahr 1850. Nur 1949 (298 Zentimeter) und 2003 (302 Zentimeter) waren die Werte niedriger. Mit dem aktuellen Wasserstand befinde sich der Seespiegel auf einem Niveau, das üblicherweise erst Ende Oktober erreicht werde. Geht das Wasser weiter zurück, könnte die Passagierschifffahrt demnächst erste Probleme bekommen. Nach Angaben der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) kann es ab einem Pegel von 3,10 Meter an manchen Landungsstegen Schwierigkeiten beim Einstieg geben.

Große Sorge um kleine Gewässer

Vor allem der Niedrigwasserstand der kleinen Gewässer in Bayern bereitet den Experten im Landesamt für Umwelt Sorgen. Einige kleine Seen und Flüsse trocknen aus. "Das ist eine außergewöhnliche Situation", sagt Natalie Stahl-van Rooijen. Jeder könne nun einen Beitrag leisten, indem man Eingriffe in die Gewässer möglichst vermeidet. Eine weitere konkrete hilfreiche Maßnahme wäre jetzt, die betroffenen kleinen Seen und Flüsse besser zu beschatten. "In Bayern profitieren wir im Moment noch von der guten Gewässerqualität", sagt Wasserexpertin Natalie Stahl-van-Rooijen. Deshalb werden dramatische Auswirkungen auf die Gewässerökologie, zum Beispiel auf die Fische, zurzeit nur lokal beobachtet. Die kälteren Nachttemperaturen helfen dabei aktuell.

Grundwasser: Stand zu niedrig

Neben den Flüssen und Seen in Bayern sinkt auch der Grundwasserpegel. 77 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen weisen niedrige und sehr niedrige Grundwasserstände auf. In den tieferen Lagen zeigen 80 Prozent der Messstellen eine Niedrigwassersituation.

Das für diese Jahreszeit übliche Niveau der Grundwasserstände wird aktuell nur noch in Teilen des ostbayerischen Kristallin sowie in Teilen Unterfrankens erreicht. In den übrigen nordbayerischen Regionen werden vermehrt niedrige bis sehr Grundwasserstände registriert. Besonders betroffen sind hier der fränkische Jura, der mittelfränkische Sandsteinkeuper und zum Teil Messstellen entlang der nordbayerischen Flüsse. In Südbayern hingegen unterschreiten die meisten Messstellen das für diese Jahreszeit übliche Niveau bereits erheblich.

Die Wettervorhersage verheißt nichts Gutes für Bayerns Flüsse, Seen und das Grundwasser: Es ist kein ausgiebiger Regen in Sicht. Die Lage bleibt also angespannt.