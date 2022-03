Artikel mit Audio-Inhalten

Trockenheit und ihre Auswirkungen auf den Wald und die Flüsse

Seit Wochen herrscht eine Trockenperiode in Bayern. Die stabile Hochdrucklage sorgt für Waldbrandgefahr und niedrige Wasserpegel. Doch was bedeutet das für die Bäume im Wald und für die Wasserqualität in den Flüssen?