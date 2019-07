Trockenheit und Hitze: Stadtgärtnerei Passau im Dauereinsatz

Das Gieß-Pensum ist aktuell enorm, erklärt der Chef der Stadtgärtnerei Passau, Hermann Scheuer:

"Wir haben täglich hier in der Stadt Passau 100.000 Pflanzen zu bewässern, gleichzeitig 250 Tröge die im Straßenverkehrsraum stehen und natürlich 350 Bäume die unmittelbar im Stadtraum stehen." Hermann Scheuer, Chef der Stadtgärtnerei

Bis zu 20.000 Liter Wasser werden an heißen Tagen verspritzt. Eine Pause wäre tödlich für die Pflanzen. Das Spritzwasser kommt aus dem Hydranten, Wasser aus dem Inn oder der Donau wäre nicht gut für die Technik, da zu viel Sand dabei ist. An Hitzetagen startet der Gießtrupp schon um halb vier in der Früh.