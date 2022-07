Trockenheit und Hitze: Brände in mehreren Regierungsbezirken

Bei hohen Temperaturen und Trockenheit hat es in Bayern mehrere Brände gegeben. In Oberfranken geriet ein Wald in Brand, in Schwaben und der Oberpfalz standen Felder in Flammen. Teilweise kam es zu Verkehrsbehinderungen. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

5.000 Quadratmeter Wald bei Bamberg in Flammen

In Oberhaid im Landkreis Bamberg brannte ein Waldstück. Rund 5.000 Quadratmeter standen in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 3.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Wem der Wald gehöre, sei noch nicht geklärt. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Funken in Strohpresse löst Brand aus

Vermutlich Funken in einer Strohpresse haben auf einem Feld in Wirsberg im Landkreis Kulmbach zunächst einen Strohballen und dann knapp einen Hektar eines Stoppelfeldes in Brand gesetzt. Mehrere Landwirte, die das Feld mit Wasser schwemmten und Einsatzkräfte der Feuerwehr dämmten das Feuer erst ein und konnten es schließlich löschen. Es entstand laut Polizei ein Schaden von schätzungsweise mehr als 160.000 Euro

Brände auf Feldern in der Oberpfalz

Bei Regensburg brannte ein abgeerntetes Getreidefeld. Am frühen Mittwochabend löschte die Feuerwehr den Brand mit mehreren Löschfahrzeugen. Auch ein Landwirt unterstützte die Einsatzkräfte. Die konnten verhindern, dass das Feuer auf ein noch nicht abgeerntetes Feld und eine Starkstromanlage übergriff.

In Edelsfeld im Landkreis Amberg-Sulzbach löste vermutlich ein Mähdrescher einen Brand aus, bei dem 18 Hektar Acker- und Waldfläche abbrannten. Wie die Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach mitteilte, waren 22 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit rund 130 Feuerwehrkräften im Einsatz. Auch Landwirte halfen bei den Löscharbeiten, zum Beispiel indem sie einen Betonmischer mit Wasser füllten. Den Mähdrescher konnte der Landwirt noch in Sicherheit bringen.

Autobahn-Anschlussstelle bei Augsburg zeitweise gesperrt

Auch bei Augsburg brannte in der Nähe der A8 ein teilweise abgeerntetes Getreidefeld. Das Feuer war etwa so groß wie zehn Fußballfelder; der Schein des Feuers sei kilometerweit zu sehen gewesen, teilte die Berufsfeuerwehr Augsburg mit. Rund 70 Feuerwehrleute waren demnach mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten von etwa 23.00 Uhr bis nach 1.00 Uhr. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten laut Polizei die Anschlussstelle Augsburg-Ost in Richtung Stuttgart und die Mühlhauser Straße temporär gesperrt werden.

Im Anschluss schnitten Landwirte aus der Umgebung Schneisen gegen möglicherweise wieder auflodernde Feuer in das Feld. Zudem überflog eine Drohne das Brandgebiet. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Unklar ist auch, was den Brand ausgelöst hat – möglicherweise ein glühendes Maschinenteil oder ein heißer Auspuff, so die Polizei.

Bitte der Feuerwehr: Güllefässer mit Wasser befüllen

Die Feuerwehr in Niederbayern wies derweil auf die Brandgefahr bei der Ernte hin. Mit der anhaltenden Trockenheit steige die Gefahr von Bränden auf Ernteflächen. Eine besondere Gefahr gehe von Erntemaschinen wie Mähdreschern oder Ballenpressen aus. Staub könne sich an heißen Metallteilen rasch entzünden. Die Feuerwehr bittet deswegen Landwirte, ihre Güllefässer mit Wasser zu befüllen. Bei Feld- und Waldbränden könnten dann die Feuerwehren rasch auf große Wasservorräte zugreifen. "Zu 97 Prozent werden Acker- oder Waldbrände durch Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit verursacht", sagt der Passauer Kreisbrandinspektor Peter Högl.