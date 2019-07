Trockenheit und Hitze: 15 Felder abgebrannt

Aufgrund des trockenen Wetters haben sich am Samstag in der Oberpfalz mehrere Freiflächenbrände entzündet. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, gab es über den ganzen Regierungsbezirk verteilt insgesamt 15 Brände. Als Grund nennt die Polizei Selbstentzündung infolge von Hitze und Trockenheit. Auch der Wind habe dazu beigetragen, dass sich das Feuer schnell ausbreiten konnte, heißt es.

Strohballenpresse fing Feuer

Der entstandene Schaden sei in den meisten Fällen sehr gering, da es sich hauptsächlich um abgeerntete Felder gehandelt hatte. Bei dem Brand einer Strohballenpresse in Neunburg vorm Wald (Lkr. Schwandorf) am Samstagnachmittag entstand allerdings hoher Sachschaden. Die Presse wurde zerstört - sie hatte einen Wert von gut 100.000 Euro.

Odelfässer mit Löschwasser

Bei den meisten Bränden haben neben der Feuerwehr auch Landwirte beim Löschen geholfen. Sie waren schon vergangene Woche gebeten worden, ihre Odelfässer vorsorglich mit Löschwasser zu füllen (Odelfässer sind Wasser- oder Jauchefässer). So auch bei dem letzten Brand am Samstagabend in Ursensollen im Kreis Amberg. Dort brannten innerhalb kürzester Zeit fünf Hektar Gerstenfeld ab, wie die Polizei Amberg mitteilt. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und mehrere angrenzende Landwirte mit Odelfässern halfen beim Löschen. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, so die Polizei.

Brandgefahr besteht weiterhin

Die Lage dürfte sich mit dem einsetzenden Regen am Sonntag leicht entspannen. Allerdings besteht laut Deutschem Wetterdienst weiterhin hohe Waldbrandgefahr in ganz Bayern. In Teilen der Oberpfalz wird die Waldbrandgefahr auf Stufe 4 eingeordnet. Ab Montag und mit zunehmender Abkühlung dürfte die Gefahr abnehmen, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes.