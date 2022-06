Trockenheit und Brandgefahr: Sonnwendfeuer nicht überall

Die Wiesen gelb, die Wälder trocken. Mit dem fehlenden Regen und der anhaltenden Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr. Darauf reagieren nun Kommunen auch in Unter-, Mittel- und Oberfranken und verbieten offenes Feuer oder behalten sich ein Verbot von bisher erlaubten Sonnwendfeuern vor.

Waldbrand-Gefahr-Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Verbot in Hof

Die Stadt Hof verbietet per Allgemeinverfügung bis Ende August den Betrieb von offenen Feuerstätten. Dazu zählen Lagerfeuer, Sonnwendfeuer und das Abbrennen von Feuern an Feuerstellen, das teilt die Stadt mit. Der Grund für das Verbot liegt demnach im hohen Risiko, dass sich das Feuer aufgrund der Trockenheit unkontrolliert ausbreiten könne. Grillen in den vorgesehenen Geräten ist erlaubt. Auf öffentlichen Grundstücken sei dabei die Kohle ordnungsgemäß abzulöschen. Bei Verstößen kann ein Zwangsgeld von 200 Euro verhängt werden.

Kaum Verbote in Mittelfranken – kurzfristige Absagen möglich

Trotz der Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr in einigen Bereichen Mittelfrankens gibt es derzeit kaum Verbote für offenes Feuer. In einigen Kommunen finden am Wochenende Sonnwendfeuer statt. So beispielsweise auch in Erlangen. Dort hat die Ordnungsbehörde alle Veranstaltungen in den Stadtteilen in Absprache mit der Feuerwehr genehmigt, das teilt ein Sprecher der Stadt mit. Dennoch wird auch weiterhin geschaut, wie sich die Lage bis Freitag entwickelt und dann könne es auch noch kurzfristig Absagen geben, heißt es weiter.

Sonnwendfeuer auf befestigtem Platz

In Röthenbach an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land dürfe kein Feuer in unmittelbarer Nähe zum Wald entzündet werden und müsse auf einem befestigten Platz stattfinden, so ein Sprecher. Aber auch hier habe man die aktuelle Lage im Blick und das Sonnwendfeuer könne unter Umständen noch abgesagt werden.

Kein offenes Feuer in Lauf

Die Stadtverwaltung Lauf hat aufgrund der derzeitigen Waldbrandgefahrenstufe 4 offene Feuer verboten. Dies gelte solange die Gefahrenstufe bei 4 oder gar 5 bestehe, was derzeit befürchtet wird.

In vielen Kommunen finden keine Sonnwendfeuer statt. Alle geplanten Veranstaltungen müssen bei den Ordnungsämtern angemeldet werden. Die Kommunen ziehen bei der Genehmigung die örtlichen Feuerwehren zu Rate, die dann bei den Veranstaltungen auch mit vor Ort sind.

Sonnwendfeuer in Würzburg findet statt

Das traditionelle Sonnwendfeuer am Schenkenturm in Würzburg findet heuer am Freitag, den 24. Juni, wieder statt. Das bestätigte Sebastian Brönner, der erste Vorsitzende des Bürgerverein Dürrbachau BR24.

Die Freifläche rund um den Turm, die laut Brönner mehrere Fußballfelder groß ist, wurde auf drei Zentimeter abgemäht. "Zudem haben wir einen Wasseranschluss mit angebrachtem Schlauch", so Brönner weiter. Brönner geht davon aus, dass es von Donnerstag auf Freitag regnen werde.

Mehr zum Wetter in Bayern

Das Sonnwendfeuer am Schenkenturm lockt laut Brönner zwischen 300 und 500 Leute an. Die Veranstaltung starte ab 19 Uhr. Das Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet und ist in vielen Stadtteilen sichtbar. Veranstaltet wird das geschichtsträchtige Spektakel vom Bürgerverein Dürrbachau e.V. mit Unterstützung der Roßberger - Ritter vom Schenken am Schenkenturm.