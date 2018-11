Trockenheit: Starnberger See führt zu wenig Wasser

Richtig niedrig ist der Wasserpegel sonst eigentlich im Januar - doch heuer ist der Pegel im Lauf des Jahres immer weiter gesunken – um noch einmal einen halben Meter. Dem Starnberger See fehlen damit 30 Millionen Kubikmeter Wasser.

"So trocken war es kaum in den vergangenen 100 Jahren." Roland Kriegsch, Leiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim

Niedriges Wasser – Fische in Gefahr

Die Fischer am Starnberger See befürchten schon, dass die Fische - vor allem die Seeforelle - nicht in die abfließenden Bäche zum Laichen wandern können, weil auch dort das Wasser zu niedrig ist.

Schiffe können nicht mehr anlegen

Wenn das länger so weitergeht – noch so ein trockenes Jahr folgen sollte, dann könnte das auch für die Schiffe problematisch werden – sie könnten an starren Stegen nicht mehr anlegen. Die Situation ist übrigens am Starnberger See besonders brisant – er wird fast nur vom Grundwasser gespeist - der benachbarte Ammersee hat deutlich mehr Zuflüsse.