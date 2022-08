Trockenheit: Nutzen Hirse und Kichererbse der Landwirtschaft?

Hirse braucht weniger Wasser als Mais

Nochmal schwieriger ist die Vermarktungssituation bei Pflanzen, die in der menschlichen Ernährung in Deutschland bislang keine Rolle spielen. Auf dem Acker im Landkreis Kitzingen hat die Landesanstalt einen großangelegten Versuch gestartet. Agrarwissenschaftlerin Janina Goldbach und das Team der LfL testen dort 200 Genotypen der Körnerhirse. Auch diese begutachten die Landwirte an diesem Vormittag.

"In besonders trockenen Jahren kann die Hirse mit einem Körnermais gut mithalten und vielleicht sogar bessere Erträge bringen", sagt Goldbach. Im Vergleich zum Mais komme die Körnerhirse mit bis zu 25 Prozent weniger Wasser aus. Sie muss auch weniger gedüngt werden, Insektizide und Fungizide seien nicht nötig.

Doch auch hier bleibt die Schwierigkeit: Bislang gibt es kaum Möglichkeiten zur Vermarktung. "Wenn die Körnerhirse in Deutschland an Popularität gewinnt und der Verbraucher Interesse zeigt, besteht auf jeden Fall die Chance", hofft Janina Goldbach. Verwendet wird die Körnerhirse hierzulande meist als Viehfutter.

Forscher suchen Feldfrüchte der Zukunft

Was an diesem Tag in Neuses am Berg dennoch offensichtlich ist: Viele Landwirte sind bereit, neue Feldfrüchte auszuprobieren. Sie berichten von Notreife beim Getreide, bis zu 40 Prozent Einbußen beim Mais. Nach 2018, 2019 und 2020 erlebt Unterfranken in diesem Jahr wahrscheinlich wieder ein Trockenjahr. Ob jedoch Kichererbsen, Hirse oder Quinoa langfristige, ertragreiche Alternative sind – das mag an diesem Tag niemand prognostizieren.