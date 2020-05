Trockenheit: Nur leichte Entspannung in Niederbayern

Nach dem regnerischen Wochenende gibt es bei den Bauern noch kein flächendeckendes Aufatmen in Bayern. Die Niederschläge seien so unterschiedlich verteilt gewesen, sagte Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbands. In Niederbayern gebe es ein stückweit Entspannung.

Kaum Regen in Franken

Walter Heidl: "Wir haben aber auch Regionen in Franken, die entweder gar nichts, oder nur einige wenige Liter bekommen haben und hier haben wir natürlich sehr wohl die Befürchtung, dass die letzten zwei Jahre sich womöglich wiederholen. Wir schieben ja ein riesen Wasserdefizit vor uns her."

Gießen im Wald

Besonders dem Wald mache die Trockenheit zu schaffen, so der Bauernverbandspräsident: "Der Waldboden ist staubtrocken und wenn jetzt im Frühjahr die eine oder andere Pflanze noch ausgebracht wird, dann sind die Waldbauern ständig dabei zu gießen, damit die Pflanzen nicht verdorren, also wirklich eine Herausforderung."

Wasserstrategie der Bayerischen Staatsregierung geplant

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung und zum Schutz gegen Dürren in der Landwirtschaft muss der Freistaat Bayern seine Wasserstrategie neu an den Klimawandel anpassen. "Der regenarme und viel zu warme April zeigt noch einmal deutlich: Wir brauchen Antworten auf den Klimawandel und die damit verbundene zunehmende Trockenheit. Mit einem Masterplan machen wir unsere Strategie für Wassersicherheit in Bayern fit für die Zukunft", sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) der Deutschen Presse-Agentur in München. Die von Trockenheit besonders betroffenen fränkischen Regionen stünden dabei im Fokus.

Oberstes Gebot sei, dass Wasser für ganz Bayern dauerhaft, in ausreichender Menge und hoher Qualität zur Verfügung stehe. "Die Nutzung des Grundwassers als Trinkwasser für die Menschen hat dabei immer Vorrang", betonte Glauber. Gerade in der aktuellen Corona-Krisenzeit zeige sich, dass eine zuverlässige Versorgung mit Wasser ein entscheidendes Gut sei.

Strategie aus drei Säulen

Im Kern besteht die Strategie aus drei Säulen, für deren Umsetzung in Summe 50 Millionen Euro für die kommenden zwei Jahre hinterlegt wurden:

Säule 1:

Priorität hat die bayernweite Versorgung mit Trinkwasser sowohl auf Basis regionaler Kapazitäten als auch durch die Förderung von Verbundleitungen zwischen den Wasserversorgungsgebieten. Durch die Vernetzung der Trinkwassersysteme könne das Grundwasser bestmöglich verteilt werden. Derzeit würden in den Regierungsbezirken die Wasserversorgungsbilanzen aktualisiert. Kosten: rund fünf Millionen Euro.

Säule 2:

Die zweite Säule widmet sich der von Trockenheit besonders betroffenen Landwirtschaft. Das Umweltministerium fördert etwa 18 nachhaltige und umweltgerechte Bewässerungskonzepte mit knapp zwei Millionen Euro. Noch in diesem Jahr sollten daraus erste Pilotprojekte begonnen werden. Das Umweltministerium finanziere die Baukosten zur Hälfte. Zudem würden mit dem Agrarministerium neue nachhaltige Bewässerungsstrategien für die Landwirtschaft entwickelt.

Säule 3:

Die dritte Säule zielt auf den Schutz des natürlichen Wasserhaushalts, etwa in Wäldern, Mooren oder Feuchtflächen, aber auch im Bereich der Stadtnatur ab. "Jeder Bürger kann durch einen bewussten Umgang mit Trinkwasser die Vorräte schonen", sagte Glauber. Es helfe schon, wenn bei der Gartenbewässerung die Pflanzen nur morgens oder abends und nicht in der Mittagszeit gegossen würden.

Bauernverband drängt auf Konzepte

Zur geplanten Anpassung der Wasserstrategie der Bayerischen Staatsregierung auch für die Landwirtschaft, sagte Bauernpräsident Walter Heidl: "Wir diskutieren schon länger darüber, dass wir hier entsprechende Antworten auch brauchen, für diese Herausforderung. (...) Hier geht's darum, insbesondere in Franken (...), dass man entsprechende Konzepte erarbeitet."