Trockenheit: Müssen sich Landwirte Gedanken machen?

Schon seit einigen Wochen hat es in Unterfranken kaum geregnet. Nach mehreren trockenen Jahren stellt sich die Frage, ob wieder Dürre droht. Laut Stefan Köhler vom Bauernverband in Unterfranken müssen sich Landwirte vorerst keine Gedanken machen. Es seien nämlich immer noch genug Wasserreserven im Boden. Doch sollte der Regen auch die nächsten zwei bis drei Wochen ausbleiben, könnte es für die ausgesäten Früchte ein Problem hinsichtlich der Keimung geben, meint Köhler und ergänzt: "Natürlich muss man jetzt abwarten, wie es sich wirklich entwickelt. Aber es ist beileibe nicht so, dass wir einer Katastrophe entgegenlaufen."

Amt für Landwirtschaft: Regenarmer März für Unterfranken nicht untypisch

Auch Thomas Karl vom Amt für Landwirtschaft in Kitzingen bestätigt, dass der ausgebliebene Regen im März noch keine Gefahr darstellt. "Nach den sehr trockenen Jahren 2018 bis 2020 und einem Jahr mit durchschnittlichem Niederschlag 2021, waren der Januar und Februar 2022 beim Niederschlag leicht überdurchschnittlich", meint er. Ein regenarmer März sei für die Region Unterfranken nicht untypisch. "Eine trockene Phase so früh im Jahr ist zumeist unproblematisch, weil die Vegetation (das Pflanzenwachstum) im März erst richtig losgeht. Bislang hatten die Kulturen, die im Herbst bereits angebaut wurden noch einen geringen Wasserbedarf. Für den Anbau (Aussaat) der Frühjahrskulturen ist die aktuelle trockene Witterung eher günstig", betont Karl.

Zuckerrüben-Saat steht an

Aktuell werden in Unterfranken beispielsweise Zuckerrüben gesät. Landwirt Rainer Wild in Unterpleichfeld im Landkreis Würzburg meint für die Zuckerrüben-Saat passen die Verhältnisse im Moment gut. "Wir haben genug Bodenfeuchtigkeit durch den doch recht feuchten Winter. Von daher lässt sich das Feld gut bearbeiten", beschreibt er während er mit einer Sämaschine ein zehn Hektar großes Feld abfährt.

Auswirkungen des Klimawandels auf die Zuckerrübe

Die Saat-Bedingungen beobachtet auch Klaus Ziegler, der Geschäftsführer vom Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer. Er schätzt die aktuellen Bedingungen als ideal ein. Der Unterboden sei nämlich nass, weil es im Januar und Februar genug geregnet habe. Wenn sich Ziegler aber die Gesamtsituation und die Entwicklungen in den letzten Jahren anschaut, merkt er deutliche Veränderungen: "Wir merken schon den Klimawandel und die Erwärmung. Und was mit der Erwärmung kommt sind Schädlinge wie die Zikade. Die kommt jetzt aus den wärmeren Regionen auch zu uns und bringt natürlich Viren und Bakterien mit", so Ziegler. Und weil es immer seltener eine chemische Schädlingsbekämpfung gibt werden verschiedene Zuckerrübensorten gezüchtet und erprobt. Auf einem Versuchsfeld in Unterpleichfeld werden aktuell über 60 Sorten gesät und erprobt. Zehn davon sind bereits in Unterfranken vertreten.

Bauernverband hofft in nächster Zeit auf Regen

Wie die Ernte und auch das Wetter sich heuer letztlich entwickelt weiß man noch nicht. Wenn man das vergangene Jahr als Referenz nimmt, dann gab es laut Stefan Köhler vom Bauernverband keine Früchte, die wetterbedingt besonders gefährdet waren. Zuletzt wurden im Herbst Winterweizen, Gerste und Roggen gesät. Auch die haben sich bislang gut entwickelt beschreibt Köhler. Demnach gibt es im Moment eigentlich nur eine Hürde: "Wir haben aktuell jetzt noch das Problem mit Wechselfrösten. Das heißt nachts ist Frost und tagsüber wird’s doch schon relativ warm. Und das kann dazu führen, dass praktisch die kleinen und noch schwachen Wurzeln abreisen und damit die Nährstoffversorgung der Pflanze abstirbt." Köhler ist aber zuversichtlich und hofft nach der Zuckerrüben-Saat jetzt erst einmal auf ein wenig Regen.