09.10.2018, 09:59 Uhr

Trockenheit macht der Landwirtschaft in Oberfranken Probleme

Viele Landwirte hatten heuer dramatische Ernteausfälle. Vor allem in Oberfranken sind die Felder und Äcker immer noch sehr trocken. Der Dürremonitor zeigt, wie die Sommer immer trockener werden und simuliert, was das in Zukunft bedeuten könnte.