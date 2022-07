Trockenheit: Lebensraum für Fische in Oberfranken wird knapper

Wegen der anhaltenden Hitze und der ausgetrockneten Bäche ist in Oberfranken der Lebensraum für Fische bedroht. Der Bezirk Oberfranken ruft daher in einer Mitteilung am Donnerstag zum Wassersparen auf.

Gewässer trocknen aus: Fische in Gefahr

"Das Leben in unseren Gewässern leidet zunehmend", so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Seit dem Hitzesommer 2015 würden jedes Jahr vor allem im Westen Oberfrankens viele Fließgewässer austrocknen. "Die Zeiträume mit Wasserführung werden zunehmend kürzer", so der Leiter der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken, Thomas Speierl.

Pegelstände sinken

Besonders an den großen Flüssen Regnitz und Main gingen durch die ausgetrockneten Zubringerflüsse wichtige Rückzugsräume für Jungfische und Laichgebiete verloren. Gleichzeitig würden die Pegelstände der großen Flüsse in den niedrigen bis sehr niedrigen Bereich sinken . Neben der Sächsischen Saale seien davon auch die Itz, Wiesent, Regnitz und Main betroffen.

In den Gewässern verändere sich zudem die Zusammensetzung der unterschiedlichen Fischarten. Vor allem der Europäische Wels und die eingeschleppten Schwarzmeergrundelarten würden von der Situation profitieren.

Lebensraum wird knapper

"Für die an kaltes Wasser angepassten Arten wie Bachforelle, Äsche, Rutte oder Bachneunauge wird der Lebensraum jedoch zunehmend knapper", so Speierl weiter. Diese Arten tolerieren Wassertemperaturen bis etwa 18 Grad. Der Bezirksfischereiverein Coburg habe in diesen Tagen bis zu 25 Grad in seinen Forellenbächen gemessen.

Rest- und Mindestwassermengen müssen gesichert werden