20.04.2020, 10:41 Uhr

Trockenheit in Niederbayern: Woher soll das Wasser kommen?

Die Trockenheit in Niederbayern macht vielen zu schaffen. In Aldersbach im Kreis Passau versorgen sich ein paar Haushalte noch über einen eigenen Wasserbrunnen und sind nicht an das Fernwassernetz angeschlossen. Für sie wird es eng.