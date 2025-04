Trockenheit in Bayerns Wäldern: Wie Sommerhausen gegensteuert

Heiße Sommermonate, kaum Niederschlag und ein nährstoffarmer Sandboden – diese Herausforderungen machen dem Wald in Sommerhausen zu schaffen. Förster Wolfgang Schölch setzt auf kreative Lösungen, um den Wald für die Zukunft zu stärken. Sein neuer Ansatz: eine Tröpfchenbewässerungsanlage, die rund 2.000 Setzlinge in den kritischen ersten zwei Jahren unterstützen soll.

Tröpfchenbewässerungsanlage als mögliche Lösung

Ähnliche Bewässerungsprojekte wurden bereits in Rottendorf in Unterfranken und im Raum Kronach in Oberfranken erprobt. In Sommerhausen setzt Schölch bei seiner Versuchsfläche auf hitzeresistente Atlas- und Libanonzedern sowie einige Eichenarten. Mehrere Hundert Meter Schlauch versorgen die Setzlinge mit Wasser. Ein Teil bleibt unbewässert, um den Unterschied nach zwei Jahren zu ermitteln. Zusätzlich wurde den Setzlingen nährstoffreiche Erde beigemischt, um die schwierigen Bedingungen des sandigen Bodens zu entschärfen.