Trockenheit: Forstwirtschaft vor neuen Herausforderungen

Tiefe Risse in den Böden sowie vertrocknete Blätter und Bäume – das ist die Realität in Wäldern in ganz Bayern. Schuld daran sind die anhaltende Hitze und Trockenheit. Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist Nordbayern am stärksten davon betroffen – insbesondere die Regionen Unter- und Mittelfranken.

Wälder kämpfen mit Trockenschäden

Der Klimawandel ist schon seit einigen Jahren im Wald zu spüren. Das berichten Claudia Stiglbrunner, Revierleiterin des Karlstadter Kommunalwalds, und Johannes Kreß, Revierleiter des Reviers Vormwald im Landkreis Aschaffenburg. Allerdings sei es noch nie so schlimm wie jetzt gewesen. In ihrer Region habe es seit Mai nur circa 20 Liter pro Quadratmeter geregnet. Das sei fast nichts.

Inzwischen seien zahlreiche Trockenschäden zu erkennen. Wegen des ausbleibenden Regens ist der Boden so trocken, dass sich Risse bilden, berichten die beiden Revierleiter. Teilweise vertrocknet auch die Naturverjüngung, also die jungen nachgewachsenen Bäume. Die Buche und Linde leiden unter Trockenschäden in den Kronen. Die Folge: Viele Bäume verlieren ihr komplettes Laub.

Hohe Waldbrandgefahr

Probleme bereiten auch gehäuft Waldbrände. Sie breiten sich wegen der trockenen Böden und Pflanzen schneller aus. Vor allem nadelholzreiche Bereiche seien stark betroffen, berichtet Johannes Kreß. Deshalb ständen er und seine Kollegen regelmäßig in Kontakt mit der Feuerwehr. Auch die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, wachsam zu sein und Brände zu melden.

Borkenkäfern vermehren sich rasant

Auch Schädlinge wie der Borkenkäfer verursachen Probleme, berichten Stiglbrunner und Kreß. Die Käfer fühlen sich vor allem bei warmen Temperaturen wohl. Davon betroffene Bäume wie Fichten versuchen durch eine erhöhte Harzproduktion die eingebohrten Schädlinge zu ersticken. Wegen des fehlenden Wassers sei die Harzproduktion jedoch nur noch eingeschränkt möglich. Die Bäume seien geschwächt. Dadurch vermehren sich die Borkenkäfer rasant. Normalerweise, so Kreß, würden die Schädlinge zwei Bruten pro Jahr durchbringen. Aktuell seien es jedoch drei, also ein Drittel mehr Schadenspotenzial für die Fichten.

Neue Herausforderungen für Förster

Durch all diese Faktoren verändert der Klimawandel die Arbeit der Försterinnen und Förster. Es gibt neue Herausforderungen. Laut Claudia Stiglbrunner und Johannes Kreß geht es nun um die Erhaltung beziehungsweise Rettung des Waldes. Früher hätte man sich beispielsweise keine Gedanken machen müssen, welche Baumarten in hundert Jahren noch fortbestehen könnten, erklärt Stiglbrunner.

Waldumbau soll helfen

Um den veränderten Bedingungen entgegenzuwirken, ist ein Waldumbau nötig. Dabei werden Waldbestände, in denen hauptsächlich Fichten stehen, zu Mischwäldern mit klimaresistenteren Baumarten umgebaut – zum Beispiel mit Speierling, Elsbeere, Esskastanie und Feldahorn.

Das Ziel – und da sind sich Stiglbrunner und Kreß einig: Alles Mögliche tun, um ihre Wälder für Folgegenerationen zu erhalten. Sie sind optimistisch. Schließlich gibt es noch viele klimaresistente Baumarten, die in Bayern noch nicht ausprobiert wurden.