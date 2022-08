Trockenheit bringt Igel in große Not

Seit vier Tagen ist Igeldame Henrietta bei Jana Zwanziger - zum Aupfäppeln. Sie sitzt in einer von vielen Holzboxen, die Jana Zwanziger nun öffnet und den völlig entkräfteten Igel herausholt. Eine Frau hat das Tier bei sich im Garten gefunden und in die Igelstation nach Fürth gebracht. Jetzt liegt er in Jana Zwanzigers Hand und sie erklärt: "Für so einen großen, alten Igel ist sie viel zu leicht, man spürt jede Rippe und die Hüftknochen. Sie ist total eingefallen." 500 Gramm hatte Henrietta als sie in der Igelstation ankam. Nun setzt Jana Zwanziger den Igel auf eine Küchenwaage. Das Ergebnis: Henrietta hat inzwischen 45 Gramm zugenommen.

Igel sind fast verhungert

Jana Zwanziger kümmert sich seit vier Jahren um Igel in Not. Bei sich zu Hause, in einem Zimmer im Dachgeschoss, hat sie gerade 13 Igel. Neben verletzten oder kranken Tieren kommen jetzt jeden Tag welche bei ihr an, die fast verhungert sind. Als erstes stabilisiert die Igel-Expertin die abgemagerten Tiere. "Man muss die Tiere ganz langsam anfüttern, weil das sonst der Kreislauf nicht verträgt. Henrietta ist jetzt schon ein paar Tage da. Sie darf jetzt normal essen," sagt Jana Zwanziger und setzt den Igel zurück in seine Box. Sie stellt ein Schälchen mit Wasser und eins mit getrockneten Mehlwürmern und Katzentrockenfutter dazu. Das reicht für tagsüber. Abends bekommen die kleinen Patienten dann Nassfutter und Medikamente.

Schnecken machen Igel krank

Wie Henrietta leiden gerade viele Igel unter der anhaltenden Trockenheit. Sie finden kaum noch Insekten oder kleinere tote Tiere – ihre eigentliche Nahrungsquelle. "Dann greifen Igel auf Schnecken zurück, weil die die einzigen sind, die noch da sind. Doch die Schnecken sind sehr große Parasitenträger und dadurch wird der Igel schwer krank," weiß die Expertin. Jeder Igel, der bei ihr ankommt wird deshalb auch auf Parasiten untersucht und wenn nötig behandelt. Dramatisch sei die aktuelle Trockenheit vor allem für trächtige Igelweibchen und Jungtiere, weiß Zwanziger. Denn wenn die Igel-Mutter hungert, produziert sie kaum noch Milch.

Wasser und Futter rausstellen

Jana Zwanziger bittet alle Gartenbesitzer, jetzt besonders auf Igel zu achten. Sind die Tiere tagsüber unterwegs, stimme oft etwas nicht. Dann lohne sich ein Anruf bei einer Igelhilfe. Und auch wenn kein offensichtlich krankes Tier unterwegs ist, sollte man den Igeln abends Wasser in den Garten hinstellen und was zu fressen, z.B. Katzentrockenfutter, getrocknete Mehlwürmer oder auch ein Rührei. "Rührei hat sehr viel Fett, das tut dem Igel gut. Der Igel liebt das und das frisst dann keine Katze weg," verrät Zwanziger.