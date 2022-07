Trockenheit: Auch Regen gleicht die Dürre nicht aus

Die Niederschläge, die sich bisher in diesem Sommer in Niederbayern und der Oberpfalz gefallen sind, gleichen die derzeit anhaltende Trockenheit und Dürre nicht aus. Der Vorsitzende der Fortwirtschaftlichen Vereinigung Oberpfalz, Josef Liegl, sagte dem Bayerischen Rundfunk: die kurzen Regenschauer sind "nur eine kurze Erholung für unsere Bäume".

Momentaner Regen benetzt die Bäume nur oberflächlich

Forstdirektor Klaus Stögbauer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Deggendorf-Straubing meinte, die für Donnerstag prognostizierten zehn bis 20 Liter Regen würden die Bäume zwar oberflächlich benetzen, um aber in den Boden einzudringen, müsste es "schon einen halben Tag den berühmten langsamen Landregen geben".

Die ausgetrockneten Böden seien mittlerweile so verhärtet, dass sie wasserundurchlässig seien. Dadurch würde der Regen größtenteils abfließen und hätte vor allem bei heftigen Sommergewittern Überschwemmungen zur Folge. Auch der Grundwasserspiegel würde dadurch mancherorts rapide sinken.

Hier gebe es allerdings regionale Unterschiede: So gehe im Flachland, wo es am niederschlagsärmsten ist, der Grundwasserspiegel immer mehr zurück. Vor allem in der nördlichen Oberpfalz sei in diesem Jahr der Regen sehr stark ausgeblieben.

Oberpfalz: "guter Winter" war im März aufgebraucht

Laut Liegl hätte zwar in der Oberpfalz in diesem Jahr "einen guten Winter" gehabt, die Pflanzen hätten sich bis Februar gut erholt, der trockene März habe aber den Vorrat schon wieder aufgebraucht. In der Oberpfalz hätte die Trockenheit bisher noch keine schlimmen Folgen mit sich gebracht, "aber jetzt wird es schon problematisch mit den erhöhten Temperaturen und mit dem Wassermangel, sodass wir wieder Käferbefall erwarten müssen, da die Bäume sehr geschwächt sind", so Liegl.

Niederbayern: noch nicht allzu extrem betroffen

Auch Niederbayern sei laut dem Forstdirektor Stögbauer zwar noch nicht allzu extrem von der Trockenheit betroffen, jedoch musste man auch hier vor allem die jungen Kulturen in den Wäldern zusätzlich bewässern, um sie weiterhin zu erhalten. Die Lage ist besorgniserregend, so Stögbauer, aber noch erträglich für niederbayerische Wälder und die Landwirtschaft.

Waldbrandgefahr immer noch gegeben aber nicht so hoch

Die Waldbrandgefahr sei bei der derzeit langanhaltenden Trockenheit zwar immer noch gegeben, laut Klaus Stögbauer aber nicht mehr ganz so hoch wie noch im Frühjahr. Da es in den letzten Wochen nochmal sehr gegrünt hat, könne zumindest ein Bodenbrand ausgeschlossen werden.