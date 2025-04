Trockenheit am Berg: So bereiten sich die Hütten vor

Aus skitouristischer Sicht war der Winter zwar gut, weil frühzeitig genug Schnee fiel, der dank Beschneiung über den Winter gerettet werden konnte, aus hydrologischer Sicht war er aber genau das Gegenteil, sagt Christoph Marty vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Die Schneeschmelze dürfte gering ausfallen, die Wasserreservoirs am Berg und im Tal können dadurch nur zum Teil aufgefüllt werden.

Trockene Sommer werden zum Problem

Für die Hütten in den Alpen, die keine externe Wasserleitung haben und auf Quellen und Schmelzwasser angewiesen sind, sieht die Lage damit schlecht aus, sagt Marty. Das betrifft Alp- und Sennhütten genauso wie touristisch genutzte Berghütten.

Die Mindelheimer Hütte oberhalb von Oberstdorf in den Allgäuer Alpen baut längst vor. 1989 ging dort zum ersten Mal das Wasser aus, erinnert sich Hüttenwirt Jochen Krupinski. Seit 17 Jahren versorgt er sein Haus deshalb über eine externe Leitung, die bei Bedarf Trinkwasser vom Tal hoch zu der auf rund 2.050 Metern gelegenen Hütte pumpt.

Jeder Tropfen zählt

Damit so viel Wasser wie möglich genutzt werden kann, werden ab diesem Jahr die Leitungen von den zwei Quellen hin zur Hütte saniert. Regenwasser wird aufgefangen, die Zahl der Schlafplätze wurde auf 140 reduziert. Der 74-jährige Hüttenwirt hat nachgerechnet: Pro Gast braucht er rund 60 Liter Wasser, täglich. Nur, wenn die Gäste mitmachen, kommt sein Haus besser über die Saison. Aber: "Die meisten haben am Berg das gleiche Verhalten wie im Tal. Dann frage ich sie: Willst Du jetzt Wasser oder willst Du duschen?", erzählt Jochen Krupinsky.

DAV rüstet auch andere Hütten um

Auch andere Häuser haben gar keine andere Wahl, als umzudenken: Sie müssen entweder massiv Wasser sparen oder vorzeitig schließen. Wie die Neue Prager Hütte am Großvenediger in den Hohen Tauern. Jetzt baut der Eigentümer, der Deutsche Alpenverein DAV, ab Mai Trockentoiletten auf. Auf Anfrage erklärt der DAV, ähnliches sei schon in der Mannheimer- und der Kaunergrathütte geschehen, auch die Hochlandhütte soll nachgerüstet werden. Das Reichenhaller Haus werde generalsaniert.