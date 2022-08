> Trockenheit: Abflüsse an allen Gewässern in Unterfranken sinken

Trockenheit: Abflüsse an allen Gewässern in Unterfranken sinken

Wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze sinken die Abflüsse an den Gewässern in Unterfranken. Das lässt sich seit Wochen beobachten, so das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg. Beim Main lasse sich der geringere Durchfluss jedoch gut regulieren.