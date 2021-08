Trockenfrüchte und Marihuana: Zoll Nürnberg durchsucht Laster

Kontrolleure des Hauptzollamts Nürnberg haben auf der A3 bei Nürnberg-Mögeldorf einen Lkw mit 150 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr gezogen. Wie der Zoll berichtet, war das Rauschgift in 25 Säcken zwischen 17 Tonnen Trockenfrüchten versteckt.

Lasterfahrer will zunächst nicht anhalten

Der Fahrer des aus Südosteuropa kommenden Lkws habe zunächst versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, heißt es weiter. Erst beim dritten Anhalteversuch der Zollbeamten stoppte er sein Gefährt. Da eine Kontrolle an der Autobahn aus Sicherheitsgründen nicht möglich war, wurde der Laster zunächst zum Cargo Center am Nürnberger Flughafen gebracht. Dort schlugen Rauschgiftspürhunde an.

25 Säcke Marihuana gefunden

Mit Hilfe der Röntgenanlage für Container und Fahrzeuge in Wernberg-Köblitz wurde der Verdacht auf einen Rauschgiftfund erhärtet. Bei der Durchsuchung wurden schließlich die 25 Säcke Marihuana entdeckt. Der 26-jährige Lasterfahrer wurde festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.