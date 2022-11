Trockener Sommer: Hopfenernte schwach

Das Hopfenlager in Spalt ist noch gut gefüllt. Der Eindruck täuscht allerdings. Das ist nicht das Ergebnis der aktuellen Ernte. In den Regalen stapeln sich noch die Pellets des Vorjahres. Das lieferte eine sehr gute Ernte. Mit diesen Erträgen müssen nun die Ausfälle des aktuellen Jahres ausgeglichen werden. Denn die Ernte 2022 war "zu heiß, zu teuer, zu trocken".

Auf diese Schlagworte fasst es Friedrich Kolb, Vorsitzender des Hopfenpflanzerverbands Spalt, zusammen. "Hohe Temperaturen, viel zu wenig Niederschläge und hohe Produktionskosten durch die Energiekostensteigerung", so Kolb. Im Spalter Anbaugebiet bedeute das eine Million Euro Mehrkosten für die 45 Pflanzerfamilien, die in der Genossenschaft organisiert sind – beim halben Ertrag im Vergleich zum Vorjahr.

Hopfen aus dem Vorjahr gleicht Verlust aus

Es sei ein Glück gewesen, dass die Ernte im Vorjahr so hervorragend war, ergänzt Andreas Auernhammer, selbst Hopfenpflanzer und Einkäufer der Genossenschaft. Nur so könnten die Landwirte ihre Kunden zufriedenstellend beliefern. Der Trend gehe ganz klar hin zu mehr Bewässerung. "Wir haben in Spalt ja schon einige Felder mit Bewässerung, etwa 30 Prozent, das hat uns heuer auch abgefedert", sagt Auernhammer.

Diese Betrieben hätte auch eine gute Qualität ernten können. Das Ziel: mehr Bewässerung und klimaresistentere Sorten. Die müsse allerdings auch der Brauer verwenden, so der Hopfenpflanzer. Das sei gar nicht so einfach, niemand verändere gerne seine Rezepte.

Gute Böden als Wasserspeicher

Doch der Weg in eine sichere Zukunft ist weit. Das erfordert Investitionen. In Zeiten von schlechten Ernten und hohen Kosten ein Kraftakt. Aber die Hopfenbauern haben die Zeichen der Zeit erkannt und einen Bewässerungsverband gegründet. Die ersten Schritte hierbei waren Schulungen, um den Boden so gut es geht zum Speichern des Wassers aufzubereiten.

Dazu waren einige Landwirte in Österreich und haben sich zum "Bodenpraktiker" ausbilden lassen. Das Ziel sei, das ganze Winterwasser auf den Flächen zu halten. "Der größte Wasserspeicher ist der Boden", sagt Tobias Merkenschlager, Vorsitzender des Bewässerungsverbandes Unteres Rezattal. "Wir können pro Quadratmeter bis zu 400 Liter Wasser speichern." Dann müssten die Böden nur noch über die sehr trockenen Phasen im Sommer bewässert werden.

Künstliche Wasserspeicher zur Schonung von Ressourcen

Zudem sollen auch Speicher für Oberflächenwasser errichtet werden, damit zur Bewässerung nicht nur teures und wertvolles Grund- und Trinkwasser genutzt wird. Spätestens 2024 soll in der Region um Spalt der erste Wasserspeicher entstehen. Das hilft dann nicht nur den Hopfenpflanzern, sondern auch den Gemüse- und Obstbauern. Denn eines ist den Landwirten klar: Trockene Sommer drohen häufiger in den kommenden Jahren – und nicht jedes Mal können sie die Ausfälle mit den Erträgen des Vorjahres ausgleichen, so wie es in dieser Saison der Fall ist.