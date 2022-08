Trockener Bach in Mönchsdeggingen: Biberdamm könnte Grund sein

Der Bachlauf der Kessel war auf der Höhe von Untermagerbein (Lkr. Donau-Ries) völlig ausgetrocknet, Krebse, Muscheln und Fische waren verendet. Die Tiere, die noch lebten, wurden in andere Gewässer umgesiedelt. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass Unbekannte den Bach ausgepumpt hätten. Doch nun offenbar die Wende.

Biberdamm soll Grund für trockenen Bach sein

Polizei und Wasserwirtschaftsamt sind den Bachlauf abgefahren. Sie gehen zwischenzeitlich davon aus, dass ein Biberdamm und ein herabgestürzter Baumstamm dafür gesorgt haben, dass so wenig Wasser bachabwärts geflossen ist. Die Lage sei jetzt entspannt, erklärt der Nördlinger Polizeichef Walter Beck. Das Wasser fließe nun auch wieder.

Bach war schon früher ausgetrocknet

Ein Landwirt hatte gemeldet, dass der Bach an der Stelle plötzlich komplett trocken sei. Die Polizei hatte vermutet, dass Unbekannte Wasser aus dem Bach entnommen hatten. Doch dafür gebe es keine konkreten Anhaltspunkte, sagt Polizeichef Walter Beck. So hätten keine Fahrspuren zum Bach geführt. Laut Beck erinnern sich auch Dorfbewohner an ähnliche Vorkommnisse in den 1940er Jahren, damals sei die Kessel auch ausgetrocknet, weil es so trocken war.