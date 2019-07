Trockene Weinberge: Frankens Winzer wollen Mainwasser speichern

In Unterfranken überlegen aktuell zahlreiche Winzer, ihre Weinberge künstlich zu bewässern. Den Wasserwirtschaftsämtern liegen derzeit zehn unterschiedliche Anträge zur Weinbergsbewässerung vor. Bei seiner ersten Weinbaubereisung am Dienstag spricht der neue Regierungspräsident von Unterfranken Eugen Ehmann mit Winzern in Bürgstadt, Iphofen, Randersacker, Repperndorf und Nordheim. Bei den Ortsterminen geht es um die Bewässerung der Weinberge in Zeiten des Klimawandels: Woher kommt das Wasser, wie kommt es in die Weinberge?

Überlegungen, dem Main im Winter Wasser zu entnehmen

Die rund 80 Winzer und Traubenerzeuger in Nordheim am Main wollen auf dem Hochplateau der Volkacher Mainschleife einen Speichersee bauen. Im Winter, wenn der Main genügend Wasser führt, soll dieser See mit 120.000 Kubikmetern Wasser befüllt werden. Wenn es im Sommer heiß und trocken ist könnten Tröpfchenberegnungsschläuche die 400 Hektar Rebfläche in Nordheim mit Wasser versorgen.

Konkrete Pläne in vielen unterfränkischen Weinbaugebieten

Für das Speicherseeprojekt an der Volkacher Mainschleife wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Kosten dafür werden auf mindestens sechs Millionen Euro geschätzt. Das Wasser mit Behältern auf Anhängern in die Weinberge zu fahren – oder wie in Escherndorf, die Beregnung der Steillage Lump – das kann es auf Dauer nicht sein, sagen die Winzer Markus Schneider und Daniel Sauer. Auch bei Iphofen am Steigerwaldrand, in Sulzfeld am Main bei Kitzingen oder in Volkach sind solche Speichersee-Projekte geplant. Insgesamt liegen bei den Wasserwirtschaftsämtern derzeit zehn Anträge zur Weinbergsbewässerung vor, bestätigt Christian Guschker von der Regierung von Unterfranken.

Finanzieller Kraftakt für viele fränkische Winzer

Unklar ist noch, wie diese Projekte finanziert werden sollen. Die Regierung von Unterfranken sieht jedoch die Winzer in der Pflicht. Die Kosten trage prinzipiell derjenige, der das Wasser brauche, sagt Christian Guschker. Auf die Winzer kämen Investitionen von 10.000 bis 15.000 Euro pro Hektar Rebfläche zu. Ein Betrieb mit 20 Hektar müsste also bis zu 300.000 Euro investieren. Die Winzer hoffen deshalb auf Zuschüsse aus München, Berlin oder Brüssel.