Trockene Wälder - Ein Paradies für Borkenkäfer

Der Borkenkäfer ist im Allgäu wieder auf dem Vormarsch. Weite Teile des Ober- und Ostallgäus sind nach einer Übersicht der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft durch die rasante Vermehrung der Käfergattung "Buchdrucker" gefährdet. Auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kaufbeuren warnt: Aufgrund der hohen Temperaturen und der für die Region viel zu geringen Niederschläge vermehren sich die Borkenkäfer derzeit sehr schnell. In nahezu allen Waldbeständen in der Region ließen sich frisch befallene Fichten finden.

Borkenkäfer vermehren sich exponentiell

Derzeit entwickelten sich die Jungkäfer der zweiten Generation, so Luitpold Titzler, stellvertretender Bereichsleiter Forst am AELF Kaufbeuren. Aus einem einzigen Käferpärchen können über 100.000 neue Käfer werden, denn sie können pro Jahr drei Mal Eier legen und vermehren sich damit exponentiell. Luitpold Titzler vom AELF Kaufbeuren prognostiziert: "Durch die andauernden hohen Temperaturen werden die Borkenkäfer erneut schwärmen und eine dritte Generation anlegen. Die Gefahr für die Wälder nimmt zu und die Schadholzmenge steigt deutlich an." Drei Generationen von Borkenkäfern bedeutet laut dem Bundesverband "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" (SDW), dass über 400 Bäumen befallen werden und sich der Schaden auf über einen Hektar beläuft.

Borkenkäferbefall: Das müssen Waldbesitzer tun

Um die Waldschäden möglichst gering zu halten, fordert die Forstverwaltung deshalb alle Waldbesitzer in der Region auf, die Bestände gründlich auf frischen Borkenkäferbefall zu kontrollieren. Diese erkenne man zuverlässig an bräunlichem Bohrmehl, das bei trockener Witterung am Stamm, hinter Rindenschuppen oder auf Blättern am Boden zu finden ist. Sobald frisch befallene Bäume entdeckt werden, müssen die Bäume sofort gefällt und schnellstmöglich aus den Wäldern gebracht werden. Sollte eine direkte Lieferung ins Sägewerk nicht möglich sein, könne das Holz auch entrindet oder mit einigem Abstand zu Nadelwäldern zwischengelagert werden.