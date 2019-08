Trockene Felder: App soll Landwirten beim Bewässern helfen

Heftiger Regen prasselt an diesem Tag auf die Gemüsefelder von Christoph Knoll. Für ihn ist natürlicher Niederschlag bares Geld wert, denn der Biobauer aus Rain in Schwaben baut in erster Linie Kartoffeln und Zwiebeln an. Beide Gemüsesorten brauchen besonders viel Wasser – ohne zusätzliche Bewässerung geht hier nichts.

Aber Bewässern ist teuer. "Kein Bauer wird freiwillig zu viel gießen", sagt Knoll. Gleichzeitig kommt er nicht daran vorbei, vor allem nicht bei ihm im Landkreis Donau-Ries, wo die Böden leicht sind und Wasser schnell versickert. "Wasser ist Leben, und ohne Wasser wächst auch bei mir nichts", sagt Knoll.

App für effiziente Feld-Bewässerung

Warum das so ist, weiß Dr. Martin Müller. Als Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Landtechnik und landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern (ALB) hat er 2014 die Bewässerungs-App mitentwickelt. "Wenn Böden trocknen, dann sinkt der Bodenwasserspeicher", sagt Müller. Die Folge: Pflanzen können sich weniger Wasser aneignen und wachsen weniger.

Ist ein bestimmter Wert unterschritten, empfiehlt die App dem Landwirt, sein Feld zu bewässern. Dafür muss Christoph Knoll im System einstellen, wo sein Betrieb liegt. Die nächstgelegene Wetterstation liefert die Daten zu Temperatur und Niederschlag auf seinen Feldern. Außerdem gibt er an, welche Böden er hat, welche Gemüsesorten er anbaut und mit welchem System er bewässert. In der Folge zeigt die App ihm an, wo seine Felder wie viel Wasser brauchen – und ab wann es zu viel ist.

Sorgsamer Umgang mit Wasser

Für den Biobauern eine große Erleichterung: "Es deckt sich mit dem, was ich ohnehin schon praktiziere", sagt der 37-Jährige. Gut zur Kontrolle, aber auch für seine Planung. Denn mit der Ressource Wasser muss er immer sorgsam umgehen: "Ich merke, dass die Bewässerungszyklen immer enger werden. Es ist spürbar."

Auch Hobbygärtner können die App nutzen: Sie ist mit 640 Wetterstationen in ganz Deutschland vernetzt und kostenlos zugänglich.