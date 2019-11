Trockau: Mann stirbt nach schwerem Unfall auf Kreisstraße

Auf der Kreisstraße 43 bei Trockau im Landkreis Bayreuth ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 38 Jahre alter Mann starb noch an der Unfallstelle.

38-Jähriger stößt frontal in den Gegenverkehr

Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 38 Jahre alter Mann aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Fahrzeug einer 60 Jahre alten Frau zusammen. Feuerwehrleute konnten den Mann aus dem stark verformten Auto befreien, er starb aber noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des entgegengekommenen Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Kreisstraße BT43 bleibt mehrere Stunden gesperrt

Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt, der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Ein Sachverständiger soll nun klären, warum der Mann von der Fahrbahn abkam.