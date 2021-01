Triumph der Tiefkühlpizza: Corona verändert Speiseplan

Fast ein Jahr fordern uns die Corona-Beschränkungen schon in vielerlei Hinsicht: Homeoffice, die Kinder daheim, Fernunterricht oder Kurzarbeit. Während viele Singles, Pärchen und Familien in der Corona-Krise dennoch gesünder, frischer und regionaler einkaufen, gehen anderen die Ideen aus, was auf den Tisch kommen soll. Das zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamtes.

Kochen? Macht der Backofen...

Viele Haushalte verlassen sich bei der Speisenauswahl demnach auf eine Variation von Tiefkühlprodukten. Wie die Behörde in Wiesbaden meldet, ist die Produktion von Fertiggerichten vergangenes Jahr in Deutschland deutlich gestiegen. Von Januar bis September 2020 wurden rund 1,1 Millionen Tonnen Fertiggerichte produziert. 50.000 Tonnen mehr als im Vorjahreszeitraum - ein Plus von 4,9 Prozent. Im Jahr davor stagnierte die Produktion im Vergleich.

Gefrorenes Gemüse und Pizza

Den größten Zuwachs gab es bei den Gemüse-Fertiggerichten, zu denen etwa Gemüseeintöpfe zählen. Mit knapp 150.000 Tonnen wurden 7,4 Prozent mehr produziert als im Vorjahreszeitraum. Bei Produkten wie Tiefkühlpizzen oder -Baguettes wurde den Statistikern zufolge mit rund 480.000 Tonnen ein Plus von 5,4 Prozent errechnet.

Alkohol zur Beruhigung

Nicht klar der Corona-Krise zuzuordnen, aber dennoch bedenklich, ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage von YouGov. Demnach trinken mehr Erwachsene zur Beruhigung Alkohol. Im Vergleich zu einer Umfrage von 2018 gab knapp ein Fünftel der Befragten an, aus diesem Grund Alkohol zu konsumieren - das ist ein Anstieg um vier Prozent. Insgesamt hat sich der Umfrage zufolge der Alkoholkonsum in Deutschland aber nicht groß verändert.