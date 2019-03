Tritte gegen Kopf: Ein Täter festgenommen, ein Täter gesucht

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Sonntag während einer Faschingsveranstaltung in Haunersdorf zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 20-Jährigen gekommen. Dabei versetzte der Ältere dem Jüngeren in der Bahnhofstraße einen Kopfstoß.

Opfer kommt mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Als der 17-Jährige daraufhin zu Boden ging, trat der 20-Jährige noch mehrmals gegen dessen Kopf. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Beide Kontrahenten waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung betrunken.

Tatverdacht: versuchter Totschlag

Aufgrund der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass noch ein zweiter, bisher unbekannter Täter auf den am Boden liegenden Mann eingetreten hat. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Der 20-Jährige wurde wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags festgenommen. Er wurde gestern in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.