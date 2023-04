Trittbretter an Ampeln sorgen für Diskussionen

Leicht irritiert schaut eine Radfahrerin an einer Kreuzung in Bamberg Nähe des Marienplatzes auf eine Metallkonstruktion. Diese Konstruktion hat eine Fußablage und einen Handlauf, an dem man sich festhalten kann.

Die sogenannten Ampeltrittbretter stehen seit einigen Wochen an drei vielbefahrenen Kreuzungen im Bamberger Stadtgebiet. Mit deren Hilfe könnten nach Angaben der Stadt Radfahrende komfortabel auf die nächste Grünphase warten, ohne vom Fahrrad absteigen zu müssen. Genutzt werden die Ampeltrittbretter aber bisher nicht von allen Radfahrern. "Wenn ich mit dem Rad fahre, habe ich es schon mal ausprobiert, aber es wäre auch so mit dem Bordstein gegangen", findet ein Radfahrer.

Auch andere Fahrradstädte haben Ampeltrittbretter

Die Idee für die Ampeltrittbretter hatte der Bamberger Timm Schulze, der Mitglied im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und bei den Grünen in Bamberg ist. Die Fußablagen gebe es auch schon in anderen Fahrradstädten wie Kopenhagen oder Münster, erzählt Schulze. Er sei insgesamt zufrieden mit den Ampeltrittbrettern und fände auch die Standorte gut. "Es gab auch Kritik, dass die Bretter nicht rutschfest sind", erzählt Schulze. Das habe er selber noch nicht feststellen können.

Bamberg hat insgesamt 3.000 Euro für Schulzes Modellversuch für die Ampeltrittbretter aus dem Unterstützungsfond der Stadt investiert. Gefördert werden laut Stadt in diesem Fonds Projekte, die zum Klimaschutz oder zur Umsetzung eines nachhaltigen Lebens und Arbeitens in Bamberg beitragen. Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Initiativen konnten hierzu Anträge stellen. Neben den Ampeltrittbrettern wurden zum Beispiel auch Mobilitätsprojekte für Rollstuhlfahrer oder eine Werkstatt für Skater- und Scooterfahrer in einem Jugendzentrum gefördert.

Insgesamt wurden durch die Unterstützungsfonds 131 Projekte unterstützt, mit einer Gesamtfördersumme von 750.000 Euro, teilt die Stadt Bamberg mit.

Ampeltrittbretter sorgen für Diskussionen

Timm Schulze konnte mit seinen Ampeltrittbrettern im Mobilitätssenat der Stadt überzeugen. Alle Bamberger hat er aber nicht auf seiner Seite. An der Ampel Nähe des Marienplatzes fällt auf: Viele Radfahrer benutzen anstelle des Ampeltrittbretts vor der roten Ampel den Bürgersteig als Fußablage oder stellen ihren Fuß wie gewohnt auf den Boden. "Ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen. Ich finde man sollte sich an dem Punkt das Geld sparen", findet eine Anwohnerin.

Auch online wurde in den vergangenen Wochen über die Sinnhaftigkeit der neuen Ampel-Vorrichtungen diskutiert. Die Fußablage der Metallkonstruktion Nähe des Marienplatzes wurde zudem schon beschmiert: "Macht lieber Bäume!" hat jemand darauf gesprüht. Die Diskussionen über die Ampeltrittbretter habe er aufmerksam verfolgt, sagt Schulze. Die einen fänden es gut, die anderen nicht. Als Antragssteller sei es durchaus interessant zu sehen, wie die eigene Idee ankomme.

Es sei ja bisher nur ein Modellversuch gewesen, für den eine überschaubare Summe investiert wurde. Man könne so sehen, ob es ankommt und es dann gegebenenfalls noch ausweiten, findet Schulze. Manche Radfahrer haben inzwischen andere Ideen, was mit 3.000 Euro dringender in der Stadt gemacht werden müsste. Eine Radfahrerin wünscht sich anstelle der Ampeltrittbretter zum Beispiel, dass die Radwege weiter ausgebaut werden und mehr Markierungen gezogen werden müssten.