Trisomie-21 - in Corona-Zeiten besonders herausfordernd

Gleich kommt der Kleinbus – dann ist es vorbei mit der Ruhe. Joschis 19-jährige Schwester Inga sitzt am Küchenfenster und hält Ausschau nach ihrem kleinen Bruder. Sie weiß, sobald er ins Haus kommt, geht es gleich los mit der Action. Und da fährt der Bus auch schon vor. Er hält direkt vor dem hellblauen, denkmalgeschützten Haus der Familie Greno in einer engen Gasse in der Nördlinger Altstadt.

Alleine lassen geht kaum

Der siebenjährige Joschi läuft mit ausgebreiteten Armen auf seine Schwester zu – die nimmt ihm die Maske ab, der Bub lacht. Er ist klein für sein Alter, hat die für das Down Syndrom typischen, leicht schräg stehenden Augen. Halb vier ist es, Joschi war vormittags in der Schule im Förderzentrum in Möttingen, nachmittags in der heilpädagogischen Betreuung dort.

Kurz legt sich Joschi aufs Sofa und will erst vorgelesen bekommen. Dann überlegt er sich's anders. Er spielt mit der Ritterburg. Und wenige Minuten später will er dann nach oben gehen. Da muss seine Mutter Tina Greno mitkommen - alleine will sie ihn oben nicht lassen, erklärt sie: "Er kann Gefahren nicht einschätzen, ich möchte nicht, dass er eines Tages hier unten am Küchenfenster vorbeifliegt. Manchmal probieren wir es so: Ich bin auf dem Sofa, er in seinem Zimmer – aber nach fünf Minuten heißt es dann "Mama, Mama!"

Neun Monate zuhause

Tina Greno muss und will sich die Zeit nehmen für ihren Jüngsten. Sie spielt gerne mit ihm, sie malt mit ihm, sie gehen spazieren. Aber sie ist auch froh, dass er einige Stunden im Förderzentrum ist. Nur: Im vergangenen Jahre war er dort kaum. Wegen Corona, sagt Tina Greno: "Wir wussten nicht, inwieweit Joschi als Risikopatient gilt – Joschi hat zusätzlich eine verengte Luftröhre, er musste operiert werden. Das hat für uns bedeutet, dass wir Joschi neun Monate zuhause betreut haben."

Kontakte meiden, um Joschi zu schützen

Volles Programm also – von morgens halb sechs bis kurz nach sieben abends. Joschis beide großen Schwestern, Maike und Inga, 17 und 19 Jahre alt, haben die Mutter unterstützt. Sie waren ebenfalls nicht in der Schule und haben sich so gut wie gar nicht mit Freunden getroffen. Über Monate haben sie sich selbst einen strengen Lockdown auferlegt, um Joschi zu schützen. Und doch kommt Mutter Tina nach der Operation an den Punkt, an dem sie nicht mehr kann: "Ich bin jahrelang über meine Grenzen gegangen. Das klingt jetzt so, als ob Joschi schuld daran wäre, aber: Man kommt einfach an Grenzen."

Die Familie hält zusammen

Tina Greno hält kurz inne. Sie weiß: Sie muss Kraft sammeln – die wird sie brauchen in den kommenden Jahren. Sie will für ihre Kinder da sein. Die drei spielen inzwischen zusammen ein Brettspiel. Joschi lacht, springt auf, beugt sich über den Tisch. Für seine Schwestern ist das normal - sobald Joschi zuhause ist, spielen sie oft mit ihm. Meike und Inga sind mit der Behinderung ihres Bruders aufgewachsen, haben viel gelernt dabei. Gerade deshalb wollen sie auch einen Beruf in der Richtung ergreifen. Inga hat ihr freiwilliges soziales Jahr schon hinter sich, Meike macht es gerade - in der Fördereinrichtung, in die auch Joschi geht.

Fotos zeigen aktive, fröhliche Kinder

Beide sind stolz auf ihren kleinen Bruder. Auch, dass er jetzt im Rahmen der Fotoausstellung der Down-Syndrom Elterngruppe Donau-Ries in einem Nördlinger Schaufenster zu sehen ist. Es ist ihnen wichtig, dass auch andere sehen, wie fröhlich Kinder mit Down-Syndrom sein können.

Statt im Café kann man die Fotos der Ausstellung jetzt einfach in Schaufenstern betrachten, sagt Tina Greno: "Wir sind eine Gruppe von Eltern mit besonderen Kindern – die genauso fröhlich sind, lachen, spielen, unterwegs sein wollen –und das wollen wir zeigen. Gerade wo es so viel um Pränataldiagnostik geht, da kommt immer die Frage: Hättest du es bekommen, wenn Du es gewusst hättest? Und wenn ich an den Schaufenstern vorbeigehe und sehe, wie diese Kinder strahlen - darf mich das eigentlich keiner fragen."