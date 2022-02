Trio auf Diebestour in Regensburger Einkaufszentren unterwegs

Ein Diebes-Trio ist diese Woche in Regensburg unterwegs gewesen. Wie die Polizei meldet, klauten zwei Frauen und ein Mann hochwertige Markenkleidung, Schuhe und Parfums aus unterschiedlichen Geschäften in Regensburger Einkaufszentren. In einem Alex-Zug bei Furth im Wald im Landkreis Cham wurden sie am Dienstagabend von Grenzpolizisten erwischt.

Mit dem Alex-Zug zur Diebestour

Für ihre Diebestour waren die polizeibekannten Tschechen offenbar extra mit dem Zug von Pilsen nach Regensburg gefahren. Auf ihrer Rückfahrt wurden Fahndungsbeamte auf sie aufmerksam und durchsuchten sie. Neben den gestohlenen Sachen hatten die drei im Alter von 30, 35 und 50 Jahren auch professionell präparierte Taschen dabei, die sie zum Umgehen von Diebstahlsicherungen in Geschäften benutzt haben sollen. Außerdem fanden die Beamten Werkzeuge und Magneten, die wohl zum Entfernen von Warensicherungen mitgenommen wurden.

Eine der Frauen hatte zudem eine Spritze mit Metamphetamin und der Mann ein verbotenes Elektroschockgerät bei sich.

Ziel der Diebe: Arcaden und DEZ

Laut ersten Ermittlungen waren die mutmaßlichen Diebe in den Arcaden und im Donau-Einkaufszentrum (DEZ) unterwegs. Dort klauten sie in mehreren Geschäften Ware im Wert von insgesamt mindestens 2.500 Euro, so die Polizei.

Das Trio aus Tschechien ist in seinem Heimatland bereits polizeibekannt, heißt es weiter. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte das Trio letztendlich ausreisen, so die Polizei Furth im Wald. Die gestohlene Ware wird nach Abschluss des Strafverfahrens an die jeweiligen Geschäfte zurückgegeben.