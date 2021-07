Trinkwasserverunreinigung weitet sich aus im Landkreis Ansbach

Wie ein Sprecher des Landratsamtes Ansbach mitteilt, müssen nun noch mehr Menschen im Landkreis ihr Wasser abkochen. Hintergrund ist, dass zu viele E.coli-Bakterien nachgewiesen wurden.

Arberg, Elpersdorf und Haslach auch betroffen

Die Fernwasserversorgung Franken bezieht an zwei Übergabestellen im Landkreis Ansbach Trinkwasser vom Zweckverband Reckenberg-Gruppe: zum einen in Arberg und zum anderen in Elpersdorf (Stadt Ansbach). Die Kontamination mit E.Coli-Bakterien hat somit teilweise nun auch die Versorgungsbereiche Arberg, Elpersdorf und Haslach erreicht – dutzende Ortschaften sind davon betroffen.

Trinkwasser abkochen

Das Wasser im Wasserwerk Wassermungenau werde desinfiziert, so ein Sprecher des Landratsamts Ansbach. Außerdem sind zwei Brunnen vom Netz genommen und umfangreiche Brunnenspülungen eingeleitet worden. Das Trinkwasser werde nun engmaschig kontrolliert. Bis eine ausreichende Chlordesinfektion der betroffenen Netze und Behälter sichergestellt sei, müsse das Trinkwasser daher abgekocht werden, so der Sprecher weiter.

Starkregen und Überschwemmungen

Durch die starken Unwetter und Überschwemmungen ist das Wasser in Teilen Mittelfrankens verunreinigt. Weil Fäkalkeime im Wasser nachgewiesen wurden, muss derzeit das Trinkwasser mit Chlor desinfiziert werden.