Trinkwasserversorgung: Neue Diskussion um Hafenlohrtal-Speicher?

Um die Trinkwasserversorgung in Bayern zukunftssicher zu machen, wäre der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) auch bereit, wertvolle Naturschutzgebiete zu opfern. Pünktlich zum Weltwassertag hat dessen Geschäftsführer Detlev Fischer sich in diesem Sinne zu Wort gemeldet.

Konkret brachte Fischer den sogenannten Hafenlohrtalspeicher wieder ins Gespräch, ein Großprojekt, das 2007 von der politischen Agenda gestrichen wurde aber immer noch im unterfränkischen Regionalplan steht.

Wasserwirtschaft will nicht aufgeben

In den 1970er Jahren von der bayerischen Politik ernsthaft erwogen, sollte eine Talsperre in einem der ökologisch wertvollsten Spessarttäler die Trinkwasserversorgung Unterfrankens sicherstellen. Die Region zählt seit jeher zu den niederschlagärmsten im Freistaat. Hinzu kommt, dass sich bei geringem Grundwasserpegel durch landwirtschaftliche Düngung besonders viel Nitrat im Wasser anreichert.

Angesichts der zunehmenden Dürreperioden wollen die Wasserwirtschaftler den Hafenlohrtalspeicher noch nicht endgültig aufgeben. Geschäftsführer Fischer weiß zwar um den Flächenverbrauch solcher Großprojekte und auch die Proteste, die eine Wiederbelebung des Projektes auslösen würde.

Doch er hält das für eine effiziente und langfristige Lösung. Wörtlich sagte er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: „Im Grunde muss auch diese Region drüber nachdenken, kann ich nicht meinen eigenen Beitrag leisten? Und der ist eigentlich mit so einer Talsperre doch auch möglich.“

30 Jahre Widerstand

Naturschützer in Unterfranken hatten 30 Jahre Widerstand gegen den Hafenlohrtalspeicher geleistet. Schließlich mit Erfolg. Einer der von Anfang an ganz vorne mit dabei war, ist Sebastian Schönauer. Bis zu seiner Pensionierung zweiter Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern.

Noch heute ist der 79-Jährige in der Arbeitsgemeinschaft Hafenlohrtal aktiv. Dieser, so Schönauer, sei es mit vernünftigen Argumenten schließlich gelungen, die bayerische Staatsregierung zum Einlenken zu bewegen.

Natur schützen und Wasser sparen

Schönauer ist fest davon überzeugt, dass ein technisches Großprojekt heute noch genauso verkehrt wäre wie Ende der 1970er Jahre. Im Interview begründet er das so: „Ein Stauseeprojekt suggeriert den Leuten und vor allen Dingen auch den kommunalen Wasserversorgern, die Nitratprobleme haben, das Falsche: sie meinen, damit wären sie ihre Nitratprobleme los. Das Gegenteil ist der Fall! Weil, wenn ein Ausweg mit Fernwasser besteht, macht man noch weniger in Sachen Grundwasserschutz.“

Die Antwort auf den Klimawandel müsse lauten, wieder verstärkt für den Wasserrückhalt in der Fläche zu sorgen. Eine ökologisch intakte Landschaft sei immer noch der beste Wasserspeicher. Zudem rät der altgediente Umweltaktivist schlicht zu sparsamem Umgang mit der kostbaren Ressource Trinkwasser.

Unterfranken-Regierung optimistisch

Auf diesen Kurs sind inzwischen längst auch die Verantwortlichen bei der Regierung von Unterfranken eingeschwenkt. Aus den einstigen Konfliktparteien - Trinkwasserschützer hier und Umweltschützer dort - wurden Weggefährten, die in Sachen Grundwasserschutz an einem Strang ziehen.

Auch deshalb zeigt sich Axel Bauer, der bei der Regierung von Unterfranken das Gebiet Wasserwirtschaft leitet, heute optimistisch, was die Versorgungssicherheit betrifft: „Bis 2035 haben wir aktuell Versorgungsreserven von ungefähr einem Drittel des Jahresbedarfs“, sagt Bauer, „Nachbesserungsmaßnahmen müssen in der vorhandenen Infrastruktur gemacht werden. Aber wir haben aktuell keinen Bedarf für eine Trinkwassertalsperre im Hafenlohrtal."

Kein Stausee im Hafenlohrtal

Selbst wenn sich die Trockenheit in der Region im Laufe des Jahrhunderts weiter zuspitzen sollte, sei nicht automatisch das Hafenlohrtal zurück auf der Tagesordnung. Dann nämlich müsse man geeignete Standorte im gesamten Regierungsbezirk näher untersuchen. Die gäbe es durchaus. Doch das Hafenlohrtal genieße aufgrund seiner hohen ökologischen Qualität mittlerweile besonderen Schutz.

Ergo: Einen Stausee im Hafenlohrtal wird es nicht geben. Davon ist auch Oliver Weidlich überzeugt. Der Fachmann für Raumordnung bei der Regierung geht davon aus, dass 15 Jahre nach dem politischen Aus am 2. Mai dieses Jahres auch das bürokratische Aus folgen wird.

Deshalb sagt Weidlich: „Eindeutig, der Schlussstrich ist damals gezogen worden. Aber es bedarf immer noch eines Anhörverfahrens formal, um eine Rechtsnorm aus einem Regionalplan zu streichen. Da hat man aber keinen Zeitdruck gesehen. Und deswegen hat man einfach gewartet, bis es eine gute Gelegenheit gibt, also eine Fortschreibung des Regionalplans auch in anderen Kapiteln. Und das wird jetzt genau nachvollzogen.“

Bürokratisches Ende des Projektes naht

Am 2. Mai soll es soweit sein. Dann treffen sich die Zuständigen der Regierung von Unterfranken mit den Chefinnen und Chefs der Landratsämter und Rathäuser in Karlstadt. Dem politischen Aus des Trinkwasserspeichers soll dann endlich auch das bürokratische Aus folgen.

Für das Hafenlohrtal wird sich dadurch nichts ändern. Es bleibt, was es immer war: ein natürliches Wasserreservoir und zugleich wertvoller Lebensraum zahlreicher seltener Tiere und Pflanzen.