Trinkwasser wird in Mittel- und Unterfranken vielerorts teurer

In Unter- und Mittelfranken werden Verbraucher demnächst vielerorts mehr für ihr Trinkwasser bezahlen müssen. So erhöht die Fernwasserversorgung Franken (FVF) laut einer Pressemitteilung ab 1. Januar 2024 den Preis pro Kubikmeter Trinkwasser von 1,20 auf 1,35 Euro. Laut dem Statistischen Bundesamt verbraucht jeder Deutsche aktuell rund 128 Liter Wasser am Tag, das entspricht einem jährlichen Verbrauch von rund 46 Kubikmetern. Rein statistisch betrachtet werden für FWG-Kunden also zwischen sechs und sieben Euro mehr pro Person und Jahr fällig.

Gründe für die Preiserhöhung

Als Gründe für die Anpassung werden etwa die Klimakrise und ihre Folgen, die allgemeinen Preissteigerungen sowie gestiegene Qualitätsvorgaben genannt. Mitglied des FVF-Verbandes sind die mittelfränkischen Landkreise Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim und die Große Kreisstadt Rothenburg o.d.Tauber sowie die unterfränkischen Landkreise Kitzingen, Schweinfurt und Würzburg.