Trinkwasser von Tirschenreuth nach Starkregen verunreinigt

Nach den starken Regenfällen am Mittwoch ist jetzt das Trinkwasser in der Stadt Tirschenreuth verunreinigt. Die Bewohner Im Stadtgebiet und in 17 Ortsteilen müssen ab sofort das Leitungswasser abkochen. Bei Proben sind Keime im Wasser festgestellt worden, wie die Stadt jetzt mitteilte. Eine technische Störung in der Trinkwasserversorgung, die während des Starkregens auftrat, soll die Verunreinigung demnach verursacht haben. Wie lange das Abkochgebot bestehen bleibt, sei aktuell noch nicht absehbar.

Bei den im Wasser gefundenen Keimen handle es sich um coliforme Bakterien, die auch in den Därmen von Menschen und Tieren vorkommen. Bestimmte Stämme der Bakterien können aber außerhalb des Darms schwerwiegende Krankheiten auslösen.

Darmbakterien im Wasser nachgewiesen

Bereits seit Anfang der Woche muss in Windischeschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab das Wasser abgekocht werden. Auch hier waren coliforme Keime im Wasser registriert worden. In Windischeschenbach ist die Ursache für die Verunreinigung dagegen noch nicht gefunden worden.