Grauwasser statt Trinkwasser: Wie man zu Hause sparen kann

Beim Duschen oder Wäschewaschen fließt Wasser, das nur gering verschmutzt ist, meist einfach in die Kanalisation. Im Haus von Energieberater Jürgen Leppig in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart ist das anders. Dort fließt das Wasser aus der Dusche und den Waschbecken über separate Abwasserleitungen in den Keller. Dann wird das sogenannte Grauwasser in einer Anlage aufbereitet und anschließend nochmals für die Toilettenspülung verwendet.

Gebrauchtes Wasser wird gespeichert

Leppig hat die Anlage bereits seit gut zwei Jahren in seinem Haus installiert. Sie funktioniert ähnlich wie eine kleine Kläranlage: Das Grauwasser wird in einem Tank aufgefangen. Sedimente setzen sich am Boden ab. Durch einen Überlauf gelangt das Wasser in einen zweiten, etwa 1,8 Meter hohen Tank. In diesem läuft das Grauwasser durch einen Mikrofilter, der – nach Herstellerangaben – 99,99 Prozent der Bakterien und Viren auffängt. Anschließend wird das gereinigte Grauwasser in die Spülkästen der Toiletten im Haus zurück gepumpt.

Enormes Einsparpotenzial

Das Wasser, das durch die Grauwasser-Anlage läuft, kann Leppig aber nicht nur in der Toilettenspülung nochmal verwenden. Er nutzt es auch, um seine Pflanzen im Garten zu gießen. Der Energieberater hat mit seiner Anlage bislang gute Erfahrungen gemacht. "Das hat dazu geführt, dass der Wasserverbrauch in meinem Haus von 100 Kubikmetern im Jahr auf etwa 30 bis 40 Kubikmeter runter gegangen ist", sagt er. Doch es dauert schon einige Jahre, bis sich die Anlage rechnet.