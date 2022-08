Trinkwasser sparen durch die Nutzung von Grauwasser

Beim Duschen oder Wäschewaschen fließt Wasser, das nur gering verschmutzt ist, meist einfach in die Kanalisation. Im Haus von Energieberater Jürgen Leppig in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart ist das anders. Dort fließt das Wasser aus der Dusche und den Waschbecken über separate Abwasserleitungen in den Keller. Dann wird das sogenannte Grauwasser in einer Anlage aufbereitet und anschließend nochmals für die Toilettenspülung verwendet.

Gebrauchtes Wasser wird gespeichert

Leppig hat die Anlage bereits seit gut zwei Jahren in seinem Haus installiert. Sie funktioniert ähnlich wie eine kleine Kläranlage: Das Grauwasser wird in einem Tank aufgefangen. Sedimente setzen sich am Boden ab. Durch einen Überlauf gelangt das Wasser in einen zweiten, etwa 1,8 Meter hohen Tank. In diesem läuft das Grauwasser durch einen Mikrofilter, der – nach Herstellerangaben – 99,99 Prozent der Bakterien und Viren auffängt. Anschließend wird das gereinigte Grauwasser in die Spülkäsen der Toiletten im Haus zurück gepumpt.

Enormes Einsparpotential

Das Wasser, das durch die Grauwasser-Anlage läuft, kann Leppig aber nicht nur in der Toilettenspülung nochmal verwenden. Er nutzt es auch, um seine Pflanzen im Garten zu gießen. Der Energieberater hat mit seiner Anlage bislang gute Erfahrungen gemacht. "Das hat dazu geführt, dass der Wasserverbrauch in meinem Haus von 100 Kubikmetern im Jahr auf etwa 30 bis 40 Kubikmeter runter gegangen ist", sagt Leppig. Doch es dauert schon einige Jahre, bis sich die Anlage rechnet.

Hohe Kosten, aber ein gutes Umweltgewissen

"Wir gönnen uns den Luxus, dass wir unsere Fäkalien mit Trinkwasser wegspülen. So etwas ist mir ein Dorn im Auge", beschreibt Leppig seine Motivation. Das Thema Wasser treibt ihn schon seit den 1980er Jahren um. Es war ihm deshalb ein großes Anliegen. Begonnen hat Leppig mit der Nutzung von Regenwasser. Doch das reichte ihm nicht aus und so kam er schließlich zur Grauwasser-Nutzung, um den Wasserverbrauch dramatisch zu reduzieren.

"Das ist ein richtig gutes Gefühl, weil ich habe das Trinkwasser zweimal genutzt und habe dadurch Wasser und Energie gespart", berichtet er. Das hat natürlich seinen Preis: Derzeit kostet eine solche Anlage rund 5.500 Euro. Zusätzlich fallen noch die Kosten für den Einbau an.

Nachrüstung im Altbau eher schwierig

Wer neu baut, für den könnte eine solche Grauwasser-Anlage interessant werden. Es müssen lediglich zusätzliche kleine Abwasserrohre von Dusche, Waschbecken und eventuell Waschmaschine in den Keller gelegt werden. Zusätzlich müssen die Toiletten und der Außenwasserhahn durch separate Zuleitungen von der Grauwasseranlage angefahren werden. Bei einem Neubau sind die Kosten dafür überschaubar. Bei einer Bestandsimmobilie ist das schon schwieriger. Vor allem, wenn die Leitungen unter Putz liegen. Wird ein Haus aber generalsaniert, könnte man über den Einbau einer Grauwasseranlage nachdenken.

Keine staatliche Förderungen

Zurzeit gibt es keine staatliche Förderung für den Einbau einer Grauwasser-Anlage. Auf Anfrage von BR24 heißt es aus dem Bayerischen Umweltministerium: "Die Nutzung von Grauwasser ist grundsätzlich geeignet, einen Beitrag zur Trinkwassereinsparung zu leisten. [...] Bayern setzt sich dafür ein, dass verstärkt Anreize für die Regenwasser- und Grauwassernutzung geschaffen werden." So habe man "den Bund aufgefordert, Fördermöglichkeiten zu prüfen".