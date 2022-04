Trinkwasser in Unterfranken: Genug vorhanden, aber nicht überall

Wie ist es um die Trinkwasserversorgung in Unterfranken bestellt? Das geht aus der "Wasserversorgungsbilanz 2035" hervor. Die ersten Ergebnisse der Studie hat Axel Bauer, Leiter des Sachgebiets Wasserwirtschaft an der Regierung von Unterfranken, beim 16. Wasserforum vorgestellt. Seit 2003 habe es im Jahresdurchschnitt zu wenig geregnet. Es habe kein echtes "Nassjahr" mit einem deutlichen Wasserüberschuss gegeben. Das wirke sich auf die Grundwasserneubildung aus, erklärt Axel Bauer, der Leiter des Sachgebiets Wasserwirtschaft an der Regierung von Unterfranken gegenüber BR24: "Wir haben quasi jedes Jahr ein neues Defizit und das summiert sich mittlerweile auf 350 Liter pro Quadratmeter. Es fehlen in einigen Gebieten über drei Jahre Grundwasserneubildung."

Trinkwasser-Reserve in manchen Gebieten geringer

Das Trinkwasser werde in Unterfranken nicht ausgehen, beruhigt Bauer. "Wir haben aktuell eine Reserve im Jahresbedarf von 31 Prozent. Diese Reserve wird bis 2035 zurückgehen auf 27 Prozent." Allerdings gebe es Bereiche in Unterfranken mit deutlich weniger Reserven, vor allem bei hohem Wasserverbrauch. In Gebieten im Odenwald, Spessart oder im Landkreis Rhön-Grabfeld, könne die Trinkwasser-Reserve bis auf sieben Prozent sinken. Diese Bereiche bezögen das Trinkwasser vor allem aus Quellfassungen – "und Quellen reagieren sehr schnell auf Trockenphasen."

Um die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft zu sichern, müssten die Versorgungsgebiete besser vernetzt werden, betont der Trinkwasser-Experte. Der Bau von neuen Wasserleitungen sei "eine wichtige Maßnahme, damit man Wasser aus Gebieten mit Wasserüberschuss in die Gebiete liefern kann, die Wasserbedarf haben", so Axel Bauer. Dies könnten etwa Fernwasserleitungen sein, aber auch Leitungen zu neuen Brunnen oder Quellen in den Gewinnungsgebieten selbst seien denkbar.

Wasserversorger sollten sich breiter aufstellen

Bauer rät diesen Wasserversorgern, sich auf alle Fälle breiter aufzustellen: "Es sollte auf keinen Fall so sein, dass ein Wasserversorger nur eine Wasserfassung betreibt. Wenn die dann ausfällt, dann ist tatsächlich kein Wasser mehr vorhanden." Nicht nur die Wasserversorger müssten handeln, meint Bauer. Jeder einzelne sei aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten – vor allem in den Gebieten, in denen Tagesspitzen-Defizite vorhanden sind: "Da sollte man schon auf das Rasenspritzen verzichten. Man sollte sich auch überlegen, ob man wirklich zwei Mal am Tag duschen muss. Das sind zwar kleine Beiträge, die aber jeder einzelne leisten kann."