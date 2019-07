Trinkwasser in Teilen Niederbayerns muss weiter abgekocht werden

In einigen niederbayerischen Gemeinden gibt es ein Trinkwasserproblem - es muss abgekocht werden. So auch in Stadtteilen von Deggendorf oder Plattling. Konkret betroffen sind diejenigen, die an die Trinkwasserversorgung von "Waldwasser" angeschlossen sind und ihr Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen aus Moos bei Plattling beziehen.

Betroffene nicht begeistert von Abkochverordnung

In der Trinkwasseraufbereitungsanlage sind bei einer Probe Enterokokken (Darmbakterien) festgestellt worden. Betroffene sind nicht begeistert, wie eine befragte Pensionsbetreiberin im Landkreis Passau sagt:

"Wir selber müssen unser Obst, unser Essen, alles waschen. Zähneputzen nur mit abgekochtem Wasser - schon schwierig. Wir haben einen Pensionsbetrieb für Pferde und haben auch eigene Pferde, die trinken das Wasser auch. Wie sich das auf die Tiere auswirkt, wissen wir noch nicht. Ein Pferd, das 80 Liter am Tag braucht - das ist schwierig, das abzukochen..." Pensionsbetreiberin

Kindertagesstätte zeigt sich entspannt

Gelassen hingegen zeigt sich Isabell Brennemann von der Kindertagesstätte Otzing:

"Wir machen es heute so: Wir putzen normalerweise Zähne mit den Kindern, das lassen wir heute ienfach gut sein. Und wir genießen heute, dass wir mal nicht abspülen, sondern wir lassen die Kinder aus den Boxen essen. Wir picknicken heute, das Wetter spielt gut mit." Isabell Brennemann, Kindertagesstätte Otzing