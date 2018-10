vor 10 Minuten

Trinkwasser in Greußenheim gechlort - keine Gesundheitsgefahr

In Greußenheim im Landkreis Würzburg muss das Trinkwasser aktuell gechlort werden. Das Chloren erfolge vorsorglich, so Bürgermeisterin Karin Kuhn auf Anfrage von BR24. Am Mittwoch werde die Bevölkerung per Handzettel genauer informiert.