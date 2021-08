Trinkwasser in Gemeinden im Landkreis Rosenheim verunreinigt

Durch den Starkregen der vergangenen Tage ist das Quellgebiet im Förchenbachtal, aus dem die Region ihr Trinkwasser bezieht, mit Coli-Bakterien verunreinigt worden. Betroffen sin die Gemeinden Brannenburg, Flintsbach und Raubling.

Vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem könne der Genuss des verunreinigten Wassers durchaus gefährlich sein, warnt der Leiter des Gesundheitsamtes Rosenheim, Wolfgang Hirl: "Es kann zu Darmentzündungen und zu einer Sepsis kommen, und - je nachdem wie stark oder schwach das Immunsystem ist – auch zu lebensbedrohlichen Zuständen."

Wasser unbedingt vor jeder Verwendung abkochen

Damit alle Keime sicher abgetötet werden, muss das Leitungswasser mindestens zehn Minuten lang sprudelnd gekocht werden. Im Anschluss sollte es wieder abkühlen und darf erst danach verwendet werden. Das gilt nicht nur bei der Verwendung als Trinkwasser, sondern auch, wenn das Wasser zum Kochen, zum Waschen von Obst oder zum Zähneputzen verwendet wird.

Die Wasserleitungen in den betroffenen Gemeinden sollen in den nächsten Tagen wieder keimfrei gemacht werden. Dabei muss Chlor ins Leitungssystem eingefüllt werden, das die Bakterien abtötet. Anschließend wird das Chlor wieder ausgespült.

Abkochverfügung könnte bis zu zwei Wochen lang bestehen

Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen, erklärt Rüdiger Langanke, der Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes Degerndorf am Inn: "Es kommt jetzt darauf an, wie schnell wir alle Ecken unseres Leitungsnetzes erreichen. Ich rechne damit, dass wir bis zu zwei Wochen brauchen, um alles zu desinfizieren und das Chlor wieder aus dem System zu entfernen", so der Verbandsvorstand.

Erst nach einer Qualitätsüberprüfung und anschließender Freigabe durch das Gesundheitsamt können die rund 20.000 Bürger in den betroffenen Gemeinden ihr Wasser wieder ganz normal verwenden.