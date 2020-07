Trinkwasser in Füssen muss nach Bakterienfund abgekocht werden

Bei einer Wasserprobe in einer Hausinstallation sind laut einer Mitteilung der Stadt Füssen Enterokokken nachgewiesen worden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Bakterien im Leitungsnetz befinden, hat das Gesundheitsamt vorsichtshalber eine Abkochverordnung erlassen.

Wasser in Füssen wird regelmäßig beprobt

Bei Enterokokken handle es sich um Bakterien, die Durchfall oder Erbrechen auslösen können, heißt es von der Stadt. Das Wasser werde nun regelmäßig beprobt, um festzustellen, ob die Bakterien im Leitungsnetz sind. Wenn drei Tests in Folge negativ seien, könne die Abkochverordnung wieder aufgehoben werden.

Wasser sollte sprudelnd aufgekocht werden

Bis auf Weiteres empfehlen die Stadtwerke, Wasser, das für den Verzehr gedacht ist, einmalig mindestens drei Minuten lang sprudelnd zu kochen, um eine Entkeimung zu garantieren. Für die Zubereitung von Babynahrung raten die Stadtwerke dringend zur Verwendung von Mineralwasser.

Lebensmittel nur mit abgekochtem Wasser waschen

Auch Lebensmittel, die in rohem Zustand gegessen werden, wie Obst und Gemüse, sollten nur mit abgekochtem Wasser gewaschen werden. Zum Zähneputzen oder Spülen der Hände wird ebenfalls abgekochtes Wasser empfohlen. Beim Baden oder Duschen bestehe dagegen nur ein geringes Restrisiko. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass kein Wasser geschluckt wird.

Leitungswasser unbedenklich in der Waschmaschine

In landwirtschaftlichen Betrieben für die Reinigung zum Beispiel von Milchgeschirr und in Lebensmittelbetrieben muss das Wasser auch abgekocht werden. Unbedenklich ist das Leitungswasser dagegen bei der Verwendung in Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen.