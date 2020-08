Trinkwasser in Donauwörth: Keim-Bekämpfung mit Chlor

Die Stadt hat auf ihrer Internetseite angekündigt, ab Dienstag, 18.8., das Trinkwasser in mehreren Stadtteilen und in Teilen der Kernstadt zu chloren. Betroffen sind die Stadtteile: Parkstadt, Berg mit Ausnahme der Florian-Wengemayer-Straße und Zirgesheim, außer dem Stillbergweg Nr. 15-31 sowie Nr. 26-50 und Templerstraße Nr. 2. Für alle betroffen Straßen in der Kernstadt und den Stadtteilen gilt auch das Abkochgebot weiterhin.

Chlor soll die Keime abtöten

Der Hintergrund: Die Stadtwerke hatten am 24. Juli bei einer Routinekontrolle E.-Coli-Bakterien im Hochbehälter in Stadtteil Parkstadt nachgewiesen. Bei einer Probenserie vom 13. August sind wieder coliforme Keime nachgewiesen worden, obwohl die große Kammer des betroffenen Wasserhochbehälters gereinigt worden war. Deshalb haben das Gesundheitsamt und die Stadtwerke gemeinsam festgelegt, das Trinkwasser in den betroffenen Gebieten vorübergehend zu chloren. Damit können laut Stadt eventuell noch vorhandene Keime abgetötet und die Netzleitungen desinfiziert werden.

Wie lange gilt die Trinkwasser-Abkochandordnung noch?

Die Chlorung beginnt am Dienstag, 18.8.2020, für den Versorgungsbereich des Hochbehälters Parkstadt. In den darauffolgen Tagen wird nach Angaben der Stadt an der Verteilung in der notwendigen, aber niederen Konzentration gearbeitet. Hierfür wird der Chlorgehalt täglich mehrfach an verschiedenen Messstellen im betreffenden Versorgungsnetz kontrolliert. Ist dieser Prozess abgeschlossen und die Chlorung stabil, voraussichtlich Ende der kommenden Woche (17.8.-23.8.), kann über eine Aufhebung der Abkochanordnung entschieden werden.

Betroffene Straßen im Zentrum von Donauwörth

In der Kernstadt von Donauwörth sind folgende Straßen von der Chlorung und der Abkochordnung betroffen: Albweg, am Kaibach, am Spachet, Amaliastraße, Amorellenwörth, Berger Allee Nr. 19 – 39, Georg-Regel-Straße, Johann-Enderle-Straße, Johannes-Traber-Straße, Kaibachsiedlung, Michael-Imhof-Straße, Rölsstraße, Scheckenhoferstraße, Zirgesheimer Straße Nr. 43 – 53 und Nr. 38 -50, am Weichselwörth Nr. 1 und 3 und in den Kleingartenanlagen „Am Weichselwörth“.