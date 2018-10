Trinkwasser in den meisten Gemeinden um Würzburg wieder sauber

In Hettstadt, Höchberg, Leinach, Waldbüttelbrunn und Zellingen musste das Leitungswasser schon am Sonntag nicht mehr abgekocht werden. Das Gesundheitsamt Würzburg hatte für diese Gemeinden Entwarnung gegeben. Gestern wurde dann das Abkochgebot für Eisingen, Erlabrunn, Helmstadt (außer dem Ortsteil Holzkirchhausen), Kist, Neubrunn (mit Ortsteil Böttigheim), Mädelhofen, Roßbrunn, Thüngersheim und Uettingen aufgehoben. Nur in Holzkirchhausen und Retzbach ist das Leitungswasser weiterhin mit Keimen belastet.

Enterokokken festgestellt

Im Leitungswassernetz im Nordwesten von Würzburg waren am 14. September Enterokokken festgestellt worden. Deshalb wurde dort das Trinkwasser gechlort. Die Bürger mussten es zusätzlich abkochen. Im Hochbehälter in Zellingen wurden die Keime ebenfalls nachgewiesen.