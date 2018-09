Trinkwasser im Würzburger Nordwesten: Weiterhin keine Entwarnung

Die aktuellen Ergebnisse der Trinkwasser-Untersuchungen am Hochbehälter Zellingen haben erneut einen positiven Befund ergeben. Das Trinkwasser in 15 Gemeinden im westlichen Landkreis Würzburg und im Landkreis Main-Spessart in Zellingen mit dem Ortsteil Retzbach ist immer noch mit Fäkalienkeimen verunreinigt und muss abgekocht werden.

Seit fast zwei Wochen gilt das Abkochgebot

Am 14. September wurden bei routinemäßigen Untersuchungen Fäkalienkeime im Trinkwassernetz entdeckt. Seitdem wird das verunreinigte Wasser gechlort. Unklar ist weiterhin, woher die Verunreinigungen im Wasser stammen. Das Abkochgebot wird erst bei konstantem Vorliegen eines ausreichenden Chlorgehaltes sowie konstant unauffälligen mikrobiologischen Befunden aufgehoben.

Besonders für Kindergärten oder Altenheime, aber auch Bäcker und Metzger ist der Mehraufwand beträchtlich.