Trinkwasser im westlichen Landkreis Schweinfurt verunreinigt

Laut dem Landratsamt Schweinfurt ist das Wasser im Leitungsnetz des Trinkwasser-Zweckverbands der Rhön-Maintal-Gruppe (RMG) verunreinigt. Dies gab die Behörde am Donnerstag (10.09.20) bekannt. In Essleben, Ettleben, Garstadt, Hergolshausen, Mühlhausen, Theilheim, Waigolshausen, Werneck und Zeuzleben muss ab sofort das Trinkwasser abgekocht werden.

Enterokokken in Hochbehälter nachgewiesen

Bei einer Routineuntersuchung wurde im Bereich des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe (RMG) eine mikrobiologische Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Konkret wurden in zwei Kammern des Hochbehälters in Hergolshausen Enterokokken, sprich Fäkalkeime, nachgewiesen. In einer Kammer ein Keim. In der zweiten Kammer drei Keime. Über die Ursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Das Gesundheitsamt Schweinfurt hat bis auf Weiteres für alle Haushalte in den betroffenen Orten ein Abkochgebot des Trinkwassers erlassen. Der Wasserversorger chlort zusätzlich das Leitungswasser.