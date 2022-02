Trinkgelage in Nürnberg eskaliert: Mann schießt auf 61-Jährige

Es ist Freitagabend, eine Gruppe Menschen trifft sich in einer Nürnberger Wohnung und trinkt gemeinsam Alkohol, viel Alkohol. Dann kommt es zum Streit zwischen einem 42-Jährigen und einer 61 Jahre alten Frau. Die Situation eskaliert. Der Mann zückt eine Waffe, schießt auf die Frau und flieht.

Frau mit Schussverletzung im Oberschenkel

Zu dieser Situation ist die Polizei am Freitag gegen 18.30 Uhr in eine Wohnung in Nürnberg-Langwasser gerufen worden. Zeugen hatten die Beamten verständigt und von einem Schuss berichtet. Vor Ort fanden die Polizeibeamten eine 61-jährige mit einer Schussverletzung im Oberschenkel vor, die nicht lebensgefährlich war. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Weitere Waffen bei 42-Jährigem gefunden

Derweil war der mutmaßliche Schütze bereits geflohen. Um 02.00 Uhr früh allerdings konnten dann Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) den 42-Jährigen ausfindig machen. Er hielt sich in einer nahegelegenen Wohnung auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. Außerdem durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes und fanden dabei drei weitere Waffen. Zur Art der Waffen konnte die Polizei bisher keine genauen Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt.