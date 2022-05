Trinken im Freien: Würzburger Stadtrat berät über Alkoholverbote

Vielleicht waren die Szenen aus dem Frühsommer 2021 einem langen Corona-Winter mit Kontaktbeschränkungen geschuldet. Doch fest steht: In Würzburg ärgerten sich viele Anwohner, als plötzlich bis in die Nacht vor ihrer Haustür gefeiert wurde. Die Würzburger Stadtverwaltung reagiert nun. Im Stadtrat geht es am Donnerstagabend um ein Konzept unter dem Titel "Nachtleben in Würzburg – sicherer und konfliktfreier machen". Das Konzept beinhaltet ein ganzes Bündel an Maßnahmen: unter anderem Alkoholverbote, zusätzliche Müllcontainer, aber auch eine neu-ausgewiesene Party-Zone.

Verwaltung will Alkoholverbote an fünf "Hotspots"

Die Verwaltung plant die Alkoholverbote am Mainufer im Stadtteil Sanderau, am Mainkai, der Leonhard-Frank-Promenade, der Juliuspromenade und in der Sanderstraße. Sie sollen jeweils zu unterschiedlichen Uhrzeiten gelten. Im Fall des Mainkais und der gegenüberliegenden Leonhard-Frank-Promenade könnte das Alkoholverbot künftig ab 23 Uhr gelten. Auch das Abspielen von Musik soll dann verboten sein. Bereits ab 22 Uhr könnte ein Alkoholverbot künftig entlang des Mains im Stadtteil Sanderau gelten. In der Sanderstraße und an der Juliuspromenade, wo jeweils mehrere Bars und Kneipen beheimatet sind, denkt die Stadt über ein Alkoholverbot im Freien ab 1 Uhr nachts nach. Zunächst muss der Stadtrat dem Konzept allerdings zustimmen.

Anwohner beschwerten sich über Müll und Lärm

Grund für die angedachten Maßnahmen sind die Feiern unter freiem Himmel, insbesondere im vergangenen Jahr. Am Mainkai etwa wurde nachts laut gefeiert. Anwohner beschwerten sich über Ruhestörung, Sachbeschädigung und Müll. Ähnlich war es damals entlang des Mains in der Sanderau. An zwei Wochenenden im Juni 2021 sperrte die Stadt daraufhin nachts den Mainkai.

Um gerade jungen Menschen weiterhin Möglichkeiten zu bieten, sich unter freiem Himmel zu treffen, will die Stadtverwaltung östlich der Konrad-Adenauer-Brücke neue Sitzmöglichkeiten schaffen. Dort soll es explizit kein Alkohol- und Musikverbot geben. Außerdem will die Verwaltung vier sogenannte "Service-Points" einrichten. An diesen sollen insgesamt neun mobile und zwei barrierefreie Toiletten installiert werden. Zusätzlich will die Stadt neue Müllcontainer und insgesamt sechs Flaschensammelbehälter aufstellen.

Jugendbündnis gegen Alkoholverbote in Würzburg

Insbesondere beim Würzburger Politiknachwuchs ruft die Ankündigung unterschiedliche Reaktionen hervor. Deutliche Kritik kommt von Grüner Jugend, Jusos und der Linksjugend. Gemeinsam haben sie sich als Jugendbündnis gegen die geplanten Maßnahmen ausgesprochen. In einer Stellungnahme zum neuen Konzept heißt es: "Dies ist eine sehr stark einschränkende Maßnahme, die sich vorwiegend, fast zielgerichtet, gegen junge Menschen richtet." Das Bündnis befürchtet, dass sich durch die Alkoholverbote das Party-Geschehen lediglich an andere Orte verlagert. Feiernde würden durch das Konzept in "Sippenhaft" genommen, "nur weil Einzelne über die Stränge schlagen". Gleichzeitig sprechen sich die Jugendorganisationen für mehr Mülltonnen und Toiletten aus.

CSU-Stadträtin findet Nachtleben-Konzept sinnvoll

Stadträtin Rena Schimmer, Vorsitzende der Jungen Union Würzburg-Stadt, hält das Konzept grundlegend für sinnvoll. Wenngleich sie bedauere, dass so ein Konzept überhaupt notwendig ist. Sie könne gut nachvollziehen, dass nach den Corona-Entbehrungen gerade junge Leute feiern wollen. "Nichtsdestotrotz hat es sich hochgeschaukelt", sagt Schimmer. Punktuelle Alkoholverbote zu später Stunde hält sie deshalb für angemessen. Es handele sich um eine präventive Maßnahme, in Abstimmung mit Ordnungsdienst und Polizei. Schimmer hat die Hoffnung, dass es sich bei den nächtlichen Alkoholverboten nur um eine vorübergehende Maßnahme handelt. "Das heißt ja nicht, dass man in der Innenstadt gar nicht mehr trinken darf", sagt sie.

Fraktionen wollen zunächst Konfliktmanager einführen

Kurz vor der Abstimmung haben nun allerdings mehrere Fraktionen einen Änderungsantrag eingereicht, darunter Grüne, SPD, FDP/Bürger-Forum und Linke. Die Stadträte fordern, dass es vorerst keine Alkoholverbote gibt. Stattdessen sollen im Würzburger Nachtleben zunächst sogenannte Konfliktmanager eingesetzt werden. Ein solches "Allparteiliches Konfliktmanagement" gibt es bereits seit 2015 in München. Die Konfliktmanager sind an öffentlichen Plätzen unterwegs und versuchen zu vermitteln, überall dort wo es zu Konflikten kommt, etwa wegen Lärm, Müll oder Vandalismus.

Diese Konfliktmanager sieht auch das Konzept der Würzburger Verwaltung vor – allerdings in Kombination mit den nächtlichen Trinkverboten. Der interfraktionelle Antrag wiederum fordert nun, dass zunächst das Konfliktmanagement an den Start geht. Dann soll zum Ende der Sommersaison 2023 Bilanz gezogen werden – und erst im Anschluss über mögliche weitere Maßnahmen nachgedacht werden.