Trinken am Euter: Kuhgebundene Kälberhaltung liegt im Trend

35 Milchkühe stehen im Stall von Monika und Josef Fischer im Ostallgäu. Die Fischers sind Demeter-Biobauern und praktizieren die "kuhgebundene Kälberhaltung". Tierwohl ist ihnen wichtig. Denn Kühe sind nicht nur Milchproduzenten, sondern auch Mütter, sagt Monika Fischer. "Wenn man - wie ich -Mama von sechs Kindern ist, weiß man, wie eine Mama tickt. Und eine Kuh ist auch eine Mama."

Kuhmilch ist Muttermilch

Wenn ein Säugetier, egal ob Mensch oder Kuh, Nachwuchs bekommt, wird dieser Nachwuchs gesäugt. Eigentlich selbstverständlich, weil von Mutter Natur so vorgesehen. Im Kuhstall ist das aber die Ausnahme: Das Kalb wird meist sofort nach der Geburt von der Kuh getrennt.

Ein paar Tage lang bekommt es die sogenannte Biestmilch, das Kolostrum mit wertvollen Inhaltsstoffen, allerdings aus dem Eimer. Danach gibt es meist keine Kuhmilch mehr, sondern sogenannten Milchaustauscher mit Pflanzenfett, weil das billiger ist. Die Muttermilch landet in der Molkerei und einen Kontakt zwischen Kuh und Kalb gibt es nicht. Tierschützer kritisieren das.

Warum Kuh und Kalb getrennt werden

Für diese schnelle Trennung von Kuh und Kalb gibt es Gründe: Erstens soll der Nachwuchs so vor Krankheitserregern geschützt werden, die von der Mutter übertragen werden könnten.

Außerdem gebe es weniger Trennungsschmerz, so die Argumentation. Denn je länger Kuh und Kalb zusammenbleiben, desto tiefer wird die Mutter-Kind-Beziehung. Eine Trennung nach einigen Tagen oder Wochen bedeutet dann Stress für alle Beteiligten.

Nur bei Landwirten, die Mutterkuhhaltung betreiben, dürfen die Tiere zusammenbleiben und werden gesäugt. Mutterkuhhaltung – meist auf der Weide - dient aber ausschließlich der Fleischerzeugung und hat mit Milchviehhaltung nichts zu tun.

Das Konzept "Kuh und Kalb" ist schwierig

Im Stall der Fischers dürfen seit einigen Jahren die Kälber frei herum laufen. Den ganzen Tag haben sie Zugang zu ihren Müttern und saugen am Euter, so viel und so oft sie wollen. Aus Tierschutzaspekten optimal.

Ganz einfach ist dieses Konzept aber nicht - vom Stallmanagement her und auch aus finanziellen Gründen. Acht bis zehn Liter trinkt ein kleines Kalb am Tag durchschnittlich. Milch, die nicht an die Molkerei verkauft werden kann. Ein finanzieller Verlust.

Nicht alle Kühe sind mütterlich

Doch die größte Sorge ist eine andere: Einige ältere Kühe, die ein "kalbfreies" Leben gewohnt waren, sind ruppig und müssen erstmal lernen, Mutter zu sein. Man braucht Mut, sagt Landwirt Josef Fischer:

"Die Kuh und das Kalb alleine zu lassen, braucht schon Überwindung. Man kommt manchmal mit einem mulmigen Gefühl in den Stall: Hat alles geklappt?" Deshalb macht Josef Fischer regelmäßig Kontrollen: Wie verhalten sich Kuh und Kalb? Bekommen die Kleinen regelmäßig ihre Mahlzeiten?

Helikoptermütter im Kuhstall

Er hat festgestellt, dass der Nachwuchs manchmal auch Ruhe vor der Mama haben will. Die Fischers haben deshalb den Stall umgebaut und an die Bedürfnisse der Kälber angepasst. Die Kleinen haben einen sogenannten Kälberschlupf bekommen.

Wenn sie satt sind, ziehen sich viele dorthin zurück. Durch einen kleinen Eingang können sie jederzeit rein und raus, erwachsene Tiere bleiben ausgesperrt. Denn auch bei Kühen gibt es Helikoptermütter, die zu fürsorglich sind.

Problem Trennungsschmerz

Ab einem Gewicht von 200 Kilo kommen die Kälber in einen abgetrennten Bereich. Jetzt dürfen sie nicht mehr zur Mutter, sie würden zu viel Milch wegsaufen. Schließlich müssen auch die Fischers vom Milchgeld leben. Das Problem: Wenn man die Tiere, die jetzt eine enge Bindung zueinander haben, voneinander trennt, schreien sie.

Josef Fischer versucht, den Trennungsschmerz möglichst gering zu halten. "Erst kommen die Kälber in der Nacht weg von der Mutter und dann erst am Tag. Es dauert 14 Tage bis drei Wochen, bis man sie komplett trennen kann. Manche Kühe akzeptieren das, andere jammern ein bisschen mehr."

Ersatzmütter im Kuhstall

Ein Rezept gegen den Trennungsschmerz: Die größeren Kälber dürfen zweimal am Tag zu Ersatzmüttern, die sie sich zu zweit oder dritt teilen. Diese Ammenkühe werden das ganze Jahr über gar nicht gemolken, das ist arbeitswirtschaftlich praktischer.

Die Ersatzmütter werden schnell angenommen. Schon als kleines Kalb haben sich viele bereits eine Ersatzmama gesucht, wenn die echte Mama ihre Ruhe haben wollte. Bis zum Alter von drei Monaten werden die Kälber bei den Fischers so aufgezogen.

Rechnet sich das?

Als die Fischers vor sieben Jahren mit dieser tierfreundlichen Kälberhaltung begonnen haben, war das noch ziemliches Neuland. Mittlerweile haben sie zusammen mit 40 Demeter-Heumilchbauern ein eigenes Vermarktungskonzept gegründet - mit Richtlinien für die Aufzucht der Kälber. Die Erzeugergemeinschaft hat zusammen mit der Tierschutzorganisation PROVIEH auch ein Tierschutzlabel entwickelt: "Zeit zu zweit für Kuh und Kalb".

Die Bedingungen: Kuh und Kalb müssen mindestens drei Monate zusammen gehalten werden und die Kälber unbegrenzten Zugang zur Muttermilch haben. Auch männliche Kälber, für die es auf Milchviehbetrieben meist keine Verwendung gibt, dürfen vorher nicht anderswohin zur Mast verkauft werden.

Die Milchvermarktung läuft trotz höherer Preise

Milch, Käse, Joghurt und auch das Fleisch werden mit dem Tierschutzlabel gekennzeichnet. Alles ziemlich aufwendig, deshalb hat die Milch ihren Preis. Zwischen 1,20 und 1,99 Euro kostet der Liter frische Vollmilch. Zu kaufen gibt es die KuhplusKalb-Milch der Allgäuer Heumilchbauern unter anderem bei Edeka Südwest und im Naturkost-Fachhandel. Oder direkt in den Hofläden der Landwirte. Abgefüllt wird die Milch bei mehreren Molkereien.

Fleischvermarktung ist nicht ganz einfach

Eine Herausforderung aber ist die Fleischvermarktung. "Die Hälfte der Kälber ist männlich, Kälber sind ein Nebenprodukt der Milchviehhaltung und die Vermarktung der Kälber ist ein ambitioniertes Vorhaben", sagt Rolf Holzapfel vom Verband der Heumilchbauern. Weibliche Kälber werden meist wieder Milchkühe, aber die Aufzucht männlicher Kälber ist nicht immer rentabel.

Doch wer beim Programm "Kuh plus Kalb" mitmacht, muss auch die männlichen Tiere mindestens drei Monate bei der Mutter lassen und darf sie nicht eher verkaufen. Die Landwirte stellen sich dieser Herausforderung, das Kalbfleisch aus dieser besonderen Tierhaltung gibt es mittlerweile auch bei Edeka und Kaufland.

Zahl der Betriebe steigt langsam

Die Zahl der Milchviehbetriebe in Deutschland, die die Kälber bei der Mutter trinken lassen, wird auf 150 bis 200 geschätzt. 40 davon sind die Demeter-Heumilchbauern aus dem Allgäu, weitere 40 bis 50 Betriebe sind bei der Bruderkalbinitiative Hohenlohe bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall organisiert.

Und seit Frühjahr 2021 gibt es eine Interessensgemeinschaft kuhgebundener Kälberaufzucht, die Richtlinien festgelegt und Produktionsstandards formuliert hat. Denn der Begriff "muttergebundene Kälberhaltung" ist rechtlich nicht geschützt.

Kuhgebunde Kälberhaltung als Forschungsgegenstand

Seit über 15 Jahren beschäftigen sich auch Mitarbeiter des bundeseigenen Thünen-Instituts damit, wie der Kontakt von Kuh und Kalb in modernen Ställen ermöglicht werden kann und ob es Vorteile für die Tiere und die Landwirte bringt. Es wird untersucht, wie sich diese Haltung auf die Gesundheit der Kälber, die Leistungsfähigkeit der Kühe und auf das Verhalten der Tiere auswirkt.

Tatsache ist, dass dieses Konzept nicht für jeden landwirtschaftlichen Betrieb geeignet ist. Das Thünen-Institut hat deshalb für interessierte Milchviehbetriebe einen Leitfaden entwickelt.

Neue Studie "Mehr als eine Nische?"

In einer weiteren Studie von 2018 bis 2020 hat das Thünen-Institut nun untersucht, welches Marktpotential diese Form der Tierhaltung hat und ob sie aus dem Nischendasein herauskommen wird. 60 Bauernhöfe wurden besucht und befragt, nur einer davon wirtschaftete konventionell (mit 370 Kühen), alle anderen bio. Auch Molkereien wurden befragt. Das Ergebnis: Nur drei von 32 deutschen Molkereien wollen in Zukunft Milch aus dieser speziellen Haltungsform selbst auf den Markt bringen. Der Grund: Die Erfassung und Verarbeitung von Kleinstmengen ist nicht wirtschaftlich.

Die kuhgebundene Kälberhaltung wird sicher noch lange eine Nische bleiben, aber die Nische wird langsam größer, denn Tierwohl-Kriterien spielen in Zukunft bei der Vermarktung eine immer größere Rolle.